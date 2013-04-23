به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق بخشی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سرخه که در محل فرمانداری برگزار شد ضمن بیان اینکه یاد خدا باعث ایجاد امنیت روانی در انسان می شود افزود: "امنیت روانی" یعنی داشتن روح و روانی عاری از ترس و هراس؛ و این نعمتی است گوارا و مخصوص كسانی كه در پرتو این امنیت، راحت و آرام زندگی می كنند.

وی تصریح کرد: اگر امنیت روانی برای فرد وجود نداشته باشد، زندگی بی معناست و سلامت روانی برقرار نخواهد بود.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی سرخه با بیان اینکه اولین آموزه تعلیمی پیامبران الهی به انسان ها در طول تاریخ بشر، عبادت و بندگی خداوند بوده است اظهار داشت: توجه دادن انسان به ایمان به خداوند، توحید و یگانه پرستی و بندگی او، اولین و اساسی ترین آموزه انبیا و معصومان(ع) بوده است.

بخشی گفت: اصلی ترین ركن دین یعنی ایمان به خدای یكتا، انسان را از نگرانی، اضطراب و دغدغه خاطر مصون داشته و در برابر رویدادهای نامطلوب زندگی ثابت قدم و استوار نگه می دارد.

وی با بیان اینکه دین اسلام تاکید ویژه ای بر ترویج سلامت جامعه انسانی دارد افزود: مباحث سلامتی در دین اسلام بسیار والاتر و بالاتر از سلامتی جسم است و این مترقی بودن دین اسلام را می رساند.

بخشی اظهار داشت: بعضی از واجبات و محرّمات الهی برای تأمین سلامتی و پیش گیری از ابتلا به امراض روحی و روانی تشریع شده است.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی سرخه در خاتمه تصریح کرد: در مكتب اسلام، هیچ انسانی حق ندارد با انجام كارهای زیان آور مانند سم خوردن و یا روی آوردن به كارهای ناشایست و به دور از شأن و منزلت انسانی، به سلامت جسم و روان خود آسیب وارد كند و یا خود را در معرض هلاكت و ذلت قرار دهد.

