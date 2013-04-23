اهتمام شهرداری قدس در بهسازی و ترمیم آسفالت معابر شهر

مهرداد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور خدمات رسانی بهینه به شهروندان و بهسازی فضای شهری، ترمیم و لکه گیری آسفالت خیابانها و معابر شهرقدس در دستور کار قرار گرفت.

این مسئول عنوان کرد: به این منظور عملیات لکه گیری و آسفالت معابر شهرقدس بنابر برنامه زمانبندی در چند نقطه شهر در حال انجام است، در این راستا و با تلاش نیروهای خدماتی شهرداری، هم اکنون عملیات زیرسازی و آسفالت زیر گذر تولیدگران حد فاصل انتهای خیابان صنعت یکم، در لاین شرقی به طول 400 متر و عرض 10 متر و در لاین غربی نیز به طول 100 متر و عرض 10 متر به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر عملیات روکش آسفالت بلوار تولیدگران با حجم فعلی هزار و صد تن در حال انجام است و عملیات آسفالت برای روکش کلی بلوار ادامه دارد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قدس گفت: با تکمیل روکش آسفالت این بلوار که یکی از مسیرهای اصلی و پر تردد شهر قدس محسوب می شود، گام موثری در کاهش ترافیک این معبر برداشته می شود.

زارع همچنین از اتمام عملیات لکه گیری خیابان نوبهار واقع در خیابان شهید بهشتی، کوچه البرز واقع در بلوار 45 متری شهید کلهر و کوچه امام حسن (ع) واقع در بلوار امام حسین (ع) خبر داد.