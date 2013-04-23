چهارم اردیبهشت آخرین مهلت شرکت در جشنواه پیامک ادبی خلیج فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی داننده امروز دوشنبه در این باره اظهار داشت: سومین جشنواره‌ فرهنگی هنری خلیج فارس با گستره بین‌المللی و در رشته‌های مختلف فرهنگی و هنری و با هدف ایجاد امکان حضور اقشار مختلف مردم با رده‌های سنی متفاوت برگزار می‌شود.

وی همچنین با اشاره به به برگزاری مسابقه‌ی پیامکی این جشنواره در استان آذربایجان‌شرقی، بهره‌مندی بیشتر از رسانه‌های الکترونیک در گسترش فرهنگ متعالی اسلامی و ایرانی و همچنین گسترش فعالیتهای فرهنگی و ادبی در جهت پاسداری از هویت جهانی خلیج فارس به عنوان نماد صلح و دوستی را از اهم اهداف برگزاری جشنواره پیامک ادبی خلیج فارس برشمرد.

داننده محورهای جشنوار پیامک ادبی خلیج فارس را شامل تک‌بیت‌ها و جملات ادبی با موضوع خلیج فارس، رویاپردازی‌ها و صور خیال و سایر آرایه‌های ادبی در شعر و نثر با محوریت خلیج فارس و تاریخچه خلیج فارس، جغرافیای خلیج فارس و جملات کوتاه با الهام از اشعار و نوشته‌های بزرگان شعر و ادب درباره خلیج فارس با ذکر منبع، عنوان کرد.

وی با اشاره به ضوابط و مقررات شرکت در جشنواره گفت: متن پیامک ارسال شده باید تک بیت، مصرع یا جمله‌ای زیبا و تاثیرگذار باشد که برای نخستین بار آفریده شده و متن پیام باید در حد 25 تا 150 کاراکتر باشد.

علاقمندان می‌توانند متن پیـامک‌های خـود را تا چهارم اردیبهشت‌ماه جاری به شمـاره 30002828208208 ارسال و یا با مراجعه به پورتال خبری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی به صورت آنلاین پیامک های خود را ثبت نمایند .