  1. جامعه
  2. شهری
۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۵۷

مدیریت شهری در توسعه متوازن شمال و جنوب تهران موفق عمل کرده است

مدیریت شهری در توسعه متوازن شمال و جنوب تهران موفق عمل کرده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که در 8 ساله گذشته در تهران بسیار خوب عمل شده، عملکرد مدیریت شهری را موفق ارزیابی کرد و گفت: شهردار تهران از توان اجرایی بسیار قوی‌ای برخوردار است، ضمن این که برای انجام کارهای بزرگ قدرت ریسک بالایی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر،موید حسینی صدر ضمن بیان این مطلب گفت: مدیریت شهری در توسعه متوازن و متعادل شمال و جنوب تهران موفق عمل کرده و به خوبی توانسته در برخورداری این دو نیمه شهر از امکانات و خدمات شهری، توازن و تعادل برقرار کند.

وی مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل عمومی را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد: علاوه بر ورود این بخش به ناوگان اتوبوسرانی و ناوگان تاکسیرانی، این امکان وجود دارد که بخش خصوصی در حمل و نقل زیرزمینی نیز مشارکت داشته باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با تاکید بر حمایت مجلس از مدیریت شهری تهران خاطرنشان کرد: ضرورت دارد به سمتی پیش برویم که با افزایش استفاده از امکانات الکترونیکی و تجهیزات نرم‌افزاری در هدایت شهر و کنترل ترافیک، شاهد بهبود وضعیت رفت و آمدهای شهری باشیم.

 

کد مطلب 2039203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها