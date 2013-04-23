مدیریت شهری در توسعه متوازن شمال و جنوب تهران موفق عمل کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر،موید حسینی صدر ضمن بیان این مطلب گفت: مدیریت شهری در توسعه متوازن و متعادل شمال و جنوب تهران موفق عمل کرده و به خوبی توانسته در برخورداری این دو نیمه شهر از امکانات و خدمات شهری، توازن و تعادل برقرار کند.

وی مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل عمومی را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد: علاوه بر ورود این بخش به ناوگان اتوبوسرانی و ناوگان تاکسیرانی، این امکان وجود دارد که بخش خصوصی در حمل و نقل زیرزمینی نیز مشارکت داشته باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با تاکید بر حمایت مجلس از مدیریت شهری تهران خاطرنشان کرد: ضرورت دارد به سمتی پیش برویم که با افزایش استفاده از امکانات الکترونیکی و تجهیزات نرم‌افزاری در هدایت شهر و کنترل ترافیک، شاهد بهبود وضعیت رفت و آمدهای شهری باشیم.