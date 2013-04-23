اعضای جدید هیات رئیسه انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، 36 ورزشی نویس برای عضویت در هیات رئیسه و 7 نفر هم برای بازرسی انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی اعلام آمادگی کرده بودند که از میان آنها و بر اساس 297 رای ماخوذه اعضای جدید معرفی شدند.

بر اساس رای گیری انجام شده میثم زمان آبادی (270 رای)، محمود عبداللهی (183 رای)، رضا خسروی (170 رای)، فرشاد عباسی (170 رای)، عبدالحمید احمدی (158 رای)، حمید قاسمی (149رای)، مازیار ناظمی (148 رای)، پژمان راهبر (111 رای) و صدرالدین کاظمی (110 رای) نفراتی هستند که با بیشتری رای به عنوان اعضای هیات رئیسه انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی انتخاب شدند.

همچنین در این انتخابات علی رئیسی با 73 رای به عنوان بازرس جدید این انجمن انتخاب شد.

بر اساس این گزارش مجید ندیری (97 رای)، آزاده پیراکوه (92 رای)، محمدرضا نصیری (89 رای)، احمدرضا میرزاییان (78 رای)، پیمان اسدیان (63 رای)، ابوالفضل امان‌الله (51 رای)، سارا علم بیگی (51) به عنوان اعضای علی البدل هیات رئیسه و سیامک رحمانی (44 رای) به عنوان بازرس علی البدل انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی انتخاب شدند.

اعضای جدید هیات رئیسه انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی در نخستین نشست خود رئیس، دبیر کل، نواب رئیس و خزانه دار این انجمن را معرفی خواهند کرد.

بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک و علی فتح الله زاده، مدیرعامل استقلال از جمله شرکت کنندگان در انتخابات هیات رئیسه انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی بودند.