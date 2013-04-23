اتاق فکر محیط زیست و حوزه هنری در خانه هنرمندان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از هفته زمین پاک و به مناسبت بزرگداشت هفته زمین پاک اتاق فکر محیط زیست استان پیش از ظهر سه شنبه با حضور مدیر کل محیط زیست و مدیر کل حوزه هنری این استان در خانه هنرمندان افتتاح شد.

در این مراسم اقشار مختلفی چون دانش آموزان، دبیران، صنعتگران، سمن های زیست محیطی ، دانشجویان و... شرکت داشتند.

در افتتاحیه اتاق فکر محیط زیست استان در مورد مسائل زیست محیطی بحث و گفتگو شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در این مراسم با اشاره به ضرورت حفاظت از مناطق طبیعی بیان داشت: استانهای چهارمحال و بختیاری یکی از استانهایی است منابع طبیعی خدادای آن بسیار زیاد است.

سعید یوسف پور عنوان کرد: حفظ مناطق طبیعی یک ضرورت است و باید این منابع را برای نسلهای آینده حفظ نماییم.

وی تاکید کرد: فرهنگسازی برای حفاظت در حوزه محیط زیست یک ضرورت است و باید همه از مسئولان گرفته تا مردم با یکدیگر در خصوص حفظ منابع طبیعی و محیط زیست هم اندیشی داشته باشند و در این خصوص تلاش کنند.