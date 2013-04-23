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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۵۲

در چهارمحال و بختیاری/

اتاق فکر محیط زیست و حوزه هنری در خانه هنرمندان افتتاح شد

اتاق فکر محیط زیست و حوزه هنری در خانه هنرمندان افتتاح شد

شهرکرد- خبرگزاری مهر: اتاق فکر محیط زیست چهار محال و بختیاری و حوزه هنری در خانه هنرمندان چهار محال و بختیاری افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از هفته زمین پاک و به مناسبت بزرگداشت هفته زمین پاک  اتاق فکر محیط زیست استان پیش از ظهر سه شنبه با حضور مدیر کل محیط زیست و  مدیر کل حوزه هنری این استان در خانه هنرمندان افتتاح شد.

در این مراسم اقشار مختلفی چون دانش آموزان، دبیران، صنعتگران، سمن های زیست محیطی ، دانشجویان و... شرکت داشتند.

در افتتاحیه اتاق فکر محیط زیست استان در مورد مسائل زیست محیطی بحث و گفتگو شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در این مراسم با اشاره به ضرورت حفاظت از مناطق طبیعی بیان داشت: استانهای چهارمحال و بختیاری یکی از استانهایی است منابع طبیعی خدادای آن بسیار زیاد است.

سعید یوسف پور عنوان کرد: حفظ مناطق طبیعی یک ضرورت است و باید این منابع را برای نسلهای آینده حفظ نماییم.

وی تاکید کرد: فرهنگسازی برای حفاظت  در حوزه محیط زیست یک ضرورت است و باید همه از مسئولان گرفته تا مردم با یکدیگر در خصوص حفظ منابع طبیعی و محیط زیست هم اندیشی داشته باشند و در این خصوص تلاش کنند.

کد مطلب 2039213

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