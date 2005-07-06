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۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۶:۳۷

ميزبان المپيك 2012 از اروپا آمد

پيروزي انگليسي ها در كسب امتياز ميزباني المپيك 2012

پس از آتن بازهم اعضاء كميته بين المللي المپيك راي به ميزباني يك كشور اروپايي ديگر براي ميزباني اين رقابتها دادند.

به گزارش خبرنگار" مهر" لندن به عنوان ميزبان المپيك 2012 انتخاب شد. لندن درچهارمين دورراي گيري اعضاء كميته بين المللي المپيك توانست برپاريس غلبه كرده وعنوان ميزباني المپيك سال 2012 را بدست آورد.
اين مراسم درسنگاپور وطي چهار مرحله برگزارشد. درراي گيري اوليه هيچكدام ازنامزدها اكثريت آراء را بدست نياوردند ودر نتيجه مسكو كه پايين ترين راي را آورده بود، ازدوررقابت كناررفت. نيويورك ومادريد نيزدردورهاي دوم و سوم با آوردن كمترين راي از دوررقابت حذف شدند.
درچهارمين دوررقابت نهايتا لندن توانست دررقابت هجده ماهه برپاريس غلبه نمايد وعنوان ميزباني المپيك 2012 را بدست آورد.

کد مطلب 203922

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