به گزارش خبرگزاری مهر، کمبود امکانات لازم برای تئاتر در شهر اصفهان همواره یکی از مشکلات این هنر مادر بوده و به گفته بسیاری همین مسئله موجبات دوری مخاطبان تئاتر از این هنر در شهر اصفهان به وجود آورده است از این رو از سال‌ها پیش ضرورت ایجاد یک مجموعه تئاتر در شان تئاتر اصفهان مطرح می‌شد که با همت مدیریت شهری اصفهان احداث این مجموعه مد نظر قرار گرفت.

این مجموعه در محل سابق سینما مولن رژ اصفهان واقع در خیابان چهارباغ اصفهان محلی که مرحوم ارحام صدر روزی بر صحنه آن گام می‌نهاد ساخته می‌شود و از کلیه امکانات یک مجموعه تئاتر شهر از جمله پلاتو‌های حرفه‌ای کارگاه‌های ساخت دکور و ... بهره می‌برد.

آیین کلنگ زنی این سینما نیز با حضور جمعی از هنرمندان و مسئولان روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت ماه در سینما سپاهان اصفهان برگزار می‌شود.