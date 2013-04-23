صادرات گندم تولیدی کهگیلویه و بویراحمد به سایر نقاط کشور ممنوع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعدازظهر سه شنبه در نشست تنظیم بازار استان گفت: بخش دولتی و خصوصی باید گندم تولیدی استان را به موقع خریداری و ذخیره سازی کند تا این استان در اواخر سال با مشکل کمبود گندم و آرد مواجه نشود.

وی بیان کرد: در کنار این باید از هرگونه ریخت و پاش و هدرروی نان جلوگیری کرد.

صابری اظهار داشت: اگر جلوی ضایعات نان گرفته شود و در این زمینه اصلاح الگوی مصرف رعایت گردد، هیچ نیازی به واردات گندم از خارج وجود ندارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر توزیع مناسب انواع کالاها در بازار یاسوج و سایر نقاط استان برای جلوگیری از احتکار و افزایش بی رویه قیمت ها تأکید کرد.

وی دقت لازم در تنظیم بازار یاسوج و کنترل دقیق قیمت ها از سوی بازرسان را ضروری دانست و گفت: باید هرگونه نوسانات غیرمعمول قیمت در بازار یاسوج تا حد امکان کاهش یابد.

صابری بیان داشت: گلایه های متعددی از سوی مردم در این زمینه گزارش شده که لازم است اعتماد مردم در این زمینه جلب شود.

وی همچنین بر فراهم شدن شرایط لازم از سوی متولیان امر برای افزایش تولید مرغ در این استان تاکید کرد.