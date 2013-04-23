راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری در شهرداری فرون آباد

علی بندعلیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سیستم اتوماسیون اداری، یک سیستم جامع و یکپارچه نرم افزاری برای مدیریت گردش اطلاعات و مکاتبات اداری و سازمانی است.

وی بیان داشت: آموزش، ایمنی و مدیریت صحیح اساسی ترین مسائلی است كه باید در مورد این سامانه مورد توجه قرارگیرد.

این مدیر شهری بیان اینكه سال گذشته زمینه تحقق پی ریزی مكانیزه شدن سامانه اداری انجام شده است، اضافه كرد: این موضوع، حركت جمعی را می طلبد و باید تلاش شود تا به نتیجه برسد.

طرح اتوماسیون اداری برای تسریع امور و پاسخگویی سریع به استعلامات راه اندازی می شود

وی تصریح کرد: طرح اتوماسیون اداری با هدف تسریع امور و پاسخگویی سریع به استعلامات در تمامی بخش های شهرداری راه اندازی می شود که هزینه صرف شده برای اجرای طرح اتوماسیون اداری رقمی بالغ بر 60 میلیون تومان است.

بندعلیان در مورد مزایای این سیستم گفت: امکان کنترل و پیگیری نامه های ارجاع داده شده به هر فرد توسط خودش و عدم نیاز به گردش دستی نامه در سازمان و کاهش کار افراد ثبت کننده نامه ها، امکان ارائه اطلاعات به ارباب رجوع نسبت به وضعیت هر نامه در هر بخش و استفاده از سرویسهای رایانه ای برای یادآوری زمان اقدام به نامه ها و جلوگیری از تأخیر از جمله مزایای این سیستم است.

وی ادامه داد: امکان کنترل وضعیت گردش یک نامه و موقعیت فعلی آن از هر نقطه، نگهداری اطلاعات بصورت الکترونیکی، به وجود آمدن روشهای مناسب اداری، سازمانی از طریق دوباره نگری به روشهای کاری، تسهیل در ثبت و گردش مکاتبات در صورت بالا بودن حجم مکاتبات و کنترل گردش الکترونیکی کلیه مکاتبات داخل سازمانی و بالا بردن سرعت گردش مکاتبات از دیگر مزایای این سیستم است.

شهردار فرون آباد اظهار داشت: امکان جستجو در مجموعه اطلاعات مربوط به مکاتبات، دسترسی سریع به اطلاعات و در نتیجه سرعت در پاسخگویی به مراجعان، کنترل بر عملکرد کاربران و سرعت در پیگیری و رفع مشکلات، حذف عملیات بایگانی، دسترسی به نامه های کاغذی و استفاده بهینه از فضاهای مربوط به بایگانی و امکان صدور گزارشها و نمودارهای آماری و کاربردی برای بررسی وضعیت مکاتبات از مزایای دیگر سیستم اتوماسیون اداری است.

وی اضافه کرد: امید است، با همکاری پرسنل اداری شهرداری و تلاشهای فراوان آنان، روز به روز شاهد بهبود روند پاسخگویی به مردم فرون آباد و افزایش سطح رضایتمندی آنان از مجموعه مدیریت شهری باشیم.