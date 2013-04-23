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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۲۷

رئوفی نژاد:

خیرین مدرسه ساز استان زنجان مقام دوم را در کشور دارند

خیرین مدرسه ساز استان زنجان مقام دوم را در کشور دارند

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: با توجه به آغاز فعالیت خیرین مدرسه ساز استان زنجان از سال 77 این استان سال گذشته مقام دوم کشوری در عرصه مدرسه سازی توسط خیرین را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در همایش خیرین مدرسه ساز استان زنجان از یک نوبتی شدن تمام کلاس های درس تا دو سال آینده در استان زنجان خبر داد و گفت: هم اکنون 90 درصد مدارس زنجان به صورت تک نوبتی فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه به برکت انقلاب و همت خیرین مدرسه ساز در طول چند سال گذشته انقلابی در آموزش و پرورش در زمینه مدرسه سازی ایجاد شده که این انقلاب در تمام مناطق کشور از مدارس کپری تا کلانشهرها نمود دارد.

رئوفی‌نژاد در ادامه با اشاره به اهمیت کار خیرین مدرسه ساز، گفت: امروز حرکت خیرین مدرسه ساز و فعالیت‌های آنان برای رفع نیازهای آموزشی بر کسی پوشیده نیست، تا جایی که می‌توان گفت کار مدرسه سازی کمتر از مسجد سازی نیست.

وی با اشاره به رتبه خیرین مدرسه ساز زنجان که از سال 77 فعالیت خود را شروع کرده است، افزود: مجمع خیرین استان همواره رتبه 2 کشور را کسب کرده است.

استاندار زنجان افزود: بطور قطع با اقدامات انجام گرفته استان زنجان جایگاه برتری را در کشور کسب می‌کند و در این  زمینه 90 درصد از اقدامات برای تک شیفت شدن مدارس صورت گرفته است و 10 درصد باقی مانده نیز تا دوسال آینده محقق می‌شود.

کد مطلب 2039233

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