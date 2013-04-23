رئیس جمهور آینده باید اعتیاد جوانان و آمار طلاق و بدحجابی را کاهش دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هيئت عمومي ديوان عالي كشور صبح روز سه شنبه به رياست آيت الله محسني گركاني و با حضور دادستان كل كشور و قضات عالي رتبه ديوان برگزار شد. گركاني با بيان اينكه يكي از مسائلي كه همه انسانها طالب و عاشق آن هستند مسئله سعادتمندي و رسيدن به سعادت است افزود: علماي اخلاق معاني گوناگوني براي سعادت بيان كرده اند اما اگر سعادت را به خوشبختي نيز معنا كنيم و به همين معني عرفي آن توجه كنيم ، رسيدن به سعادت و خوشبختي براي هر كسي مطلوب است و خوشبختي و سعادت حلقه مفقوده و گمشده همه افراد جامعه بشري است.اصل دوم قانون اساسي هم كه بر " كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا " تاكيد شده است ، راه رسيدن به اين سعادت و خوشبختي در نظام جمهوري اسلامي بر پايه ايمان به خداي يكتاست كه ضامن رستگاري و سعادت انسانهاست.

وی ادامه داد: پيامبر عظيم الشان اسلام نيز بارها به مردم مي فرمودند : بگوييد" لااله الا الله تفلحوا " اگر طالب سعادت هستيد به خداي يكتاي جهان آفرين باور داشته باشيد تا رستگار شويد ايشان در ادامه و با قرائت آيه شريفه ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا آنچه رسول خدا براي شما از جانب پروردگار آورده اجرا كنيد و آنچه را از آن نهي كرده خودداري كنيد. بيان داشت : تشريع شريعت و تقنين قانون منحصراً به خداي جهان آفرين اختصاص دارد و تسليم بودن در برابر امر و نهي اوست كه زندگي دنياو آخرت و سعادت جاودانه انسان را تامين مي كند خدمت رساني به جامعه را توسعه مي دهد. مطابق آيه شريفه اي كه به آن اشاره شد و بر طبق اين اصل قرآني، همه مسلمانها موظفند بايدها و نبايدها پيامبر (ص) را با گوش جان بشنوند و عمل كنند تا آنچه درزمينه مسائل حكومت اسلامي، امنيتي ، مسائل اقتصادي ، حماسه سياسي و قضايي است محقق گرددهمدلي مسئولان عامل مهم و تاثيرگذار است .البته در ذيل اين آيه نيز خداوند به مخالفين هشدا ميدهد و تهديد مي كند كه "ان الله شديد العقاب" در صورتي كه از دستورات پيامبر سرپيچي كنيد خدواند شديد العقاب است.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه با توجه به نزديك شدن به ايام انتخابات شوراهاي اسلامي و رياست جمهوري و لزوم شناخت كانديداي اصلح تاکید کرد: در بستر حكومت اسلامي كسيكه مسئوليت اجرايي به او سپرده مي شود موظف است نقاط ضعف و آسيبهاي اخلاقي و اقتصادي جامعه را شناسايي كند و به نقاط قوت تبديل كند و دراين رابطه احساس مسئوليت جدي داشته باشد .در اين مقطع زماني كه انتخابات شوراهاي اسلامي و رياست جمهوري مطرح است.

به گفته گرکانی، نامزدهاي رياست جمهوري بايد كارنامه مديريت اسلامي و سابقه انقلابي و اخلاقي درخشاني داشته باشند و آن را به مردم عرضه كنند و هدف مديريت اسلامي رئيس جمهوري اولاً اين باشد كه فرهنگ ناب اسلامي در جامعه حاكم شود و گردنه هاي اعتياد جوانان به انواع وحشتناك مواد مخدر و كثرت آمار طلاق و بد حجابي و بداخلاقي هاي اجتماعي را هموار كند.

وی تصريح كرد: تجربه به ما نشان داده هر زمان كه از تعاليم و معارف اسلامي منحرف شديم ضربه همه جانبه خورده ايم و دشمن بر ما چيزه شده و هر زمان كه بر اساس اصول اخلاقي و تعاليم مترقي قرآني پيش رفته ايم به موفقيت و پيروزي رسيده ايم .