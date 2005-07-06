آصفي: سياست اصولي ايران تقويت همگرايي ميان كشورهاي منطقه است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به آقاي العطيه توصيه مي كنيم ، ابتدا متن دقيق وكامل اظهارات را مطالعه وسپس اظهارنظرنمايند ،زيرا يك ديپلمات با تجربه بايد به مطالب دست اول ونه رسانه اي رجوع نمايد.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران همواره معتقد به دوستي وهمگرايي ميان كشورهاي منطقه بوده است واين سياست اصولي تداوم خواهد يافت ودراظهارات اينجانب نيزمجددا برآن تاكيد شده است .

آصفي خاطر نشان كرد: توهين به رهبران كشورها مذموم وناشايست است وماتاكيد داريم كه به اين مقولات نبايد خدشه اي وارد شد.