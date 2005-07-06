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۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۶:۴۳

در واكنش به اظهارات اخير دبيركل شوراي همكاري خليج فارس:

آصفي: سياست اصولي ايران تقويت همگرايي ميان كشورهاي منطقه است

آصفي: سياست اصولي ايران تقويت همگرايي ميان كشورهاي منطقه است

سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان درواكنش به اظهارات اخير دبيركل شوراي همكاري خليج فارس درباره موضعگيري چند روزه اخير وي ازاين مقام عربي خواست متن اصلي اظهارات را بخواند .

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به آقاي العطيه توصيه مي كنيم ، ابتدا متن دقيق وكامل اظهارات را مطالعه وسپس اظهارنظرنمايند ،زيرا يك ديپلمات با تجربه بايد به مطالب دست اول ونه رسانه اي رجوع نمايد.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران همواره معتقد به دوستي وهمگرايي ميان كشورهاي منطقه بوده است واين سياست اصولي تداوم خواهد يافت ودراظهارات اينجانب نيزمجددا برآن تاكيد شده است .

آصفي خاطر نشان كرد: توهين به رهبران كشورها مذموم وناشايست است وماتاكيد داريم كه به اين مقولات نبايد خدشه اي وارد شد.

کد مطلب 203924

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