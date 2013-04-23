90 پروژه نیمه تمام ورزشی در استان قزوین در حال تکمیل است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حق شناس ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های خبری استان با تشریح مهمترین فعالیت های انجام شده در بخش ورزش استان اظهارداشت: ورزش در آرامش و روان جامعه تاثیرگذار است و رسانه ها نیز در ترویج ورزش نقش مهمی دارند که انتظار داریم چون گذشته با تعامل بیشتر با خبرنگاران از دیدگاهها و پیشنهادات و نیز قابلیت اطلاع رسانی آنها استفاده کنیم.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین تصریح کرد: با فعالیت شبانه روزی مجموعه همکارانمان علیرغم مشکلات مالی و اعتباری دستاوردهای خوبی داشتیم و با کسب یک هزار و 205 عنوان انفرادی در مسابقات کشوری شاهد رشد 75 درصدی هستیم.



حق شناس بیان کرد: با داشتن 45 هیئت ورزشی فعال، تاکنون 54 هزار و 75 ورزشکار بیمه شده در استان ساماندهی شده اند و با اعزام تیمها یه 15 رقابت آسیایی، 26 نفر در مسابقات آسیایی، 47 نفر در 18 رقابت جهانی صاحب مدال شدند.



این مسئول یادآورشد: 16 ورزشکار در رقابت های آسیایی صاحب مدال شدند و 135 نفر نیز با عزیمت به مسابقات بین المللی توانستند 126 مدال رنگارنگ را بدست آورند.





کسب 1205 مدال رنگارنگ



مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین میزبانی 61 مسابقه قهرمانی کشوری و منطقه ای، اعزام به 344 مسابقه کشوری را از دیگر موفقیتهای ورزشی استان در سال گذشته دانست و اظهارداشت: در یک سال گذشته 281 نفر به اردوهای تیم ملی دعوت شدند که از میان آنها 62 نفر در رشته های مختلف انتخاب شدند و در این مدت ورزشکاران استان 378 مدال طلا، 369 مدال نقره و 458 مدال برنز کسب کردند.



حق شناس بیان کرد: در بخش تیمی نیز استان قزوین در سال قبل صاحب 25 عنوان اولی، 27 مقام دومی و 52 رتبه سومی شد که مجموع عناوین کسب شده به 104 مورد رسید که شاهد رشد 51 درصدی بودیم.



وی یادآورشد: همچنین با میزبانی در برگزاری 180 مسابقه استانی، 65 همایش و جشنواره ورزش همگانی را برگزار کردیم و با تشکیل 108 دوره آموزشی دو هزار و 16 نفر در این کلاس ها شرکت کردند و 110 نفر هم به دوره های آموزشی کشوری اعزام شدند.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین اظهارداشت: در استان یک هزار و 577 مربی و 859 داور فعال داریم و 31 تیم استان نیز در رقابتهای لیگ برتری و 11 تیم در لیگ دسته دو کشور حضور دارند که مجموع تیمها با 13 درصد رشد نسبت به سال 90 به 72 تیم رسیده است.



این مسئول کسب دو سهمیه المپیک، یک سهمیه پارالمپیک و مدال برنز در کشتی المپیک را از افتخارات ورزشی استان ذکر کرد.



تقویت ارتباط با آموزش و پرورش/ راه اندازی واحد خیرین ورزش یار



حق شناس ارتباط بدنه ورزش با آموزش و پرورش را در توسعه فعالیتهای ورزشی موثر دانست و گفت: از اولین استانهایی هستیم که با راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی ورزش زمینه تحصیل 60 دانشجو در دو رشته شنا و ژیمناستیک فراهم شده و سال آینده پنج رشته جدید فوتبال، فوتسال، والیبال، آمادگی جسمانی و خبرنگار ورزشی در این مرکز آموزش عالی راه اندازی خواهد شد.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین تصریح کرد: یکی از کارهای مهم امسال باز تعریف پایگاه قهرمانی است و برای اولین بار واحد خیرین ورزش یار در استان را راه اندازی کرده ایم تا از قابلیت این افراد نیکوکار بیشتر استفاده کنیم.



تعریف 137 برنامه کاری

وی تعریف 137 برنامه کاری برای سال جاری در حوزه ورزش را از دیگر اولویت های این اداره ذکر کرد و گفت: تجلیل از قهرمانان ورزشی، استعدادیابی تخصصی، تجلیل از پیش کسوتان، اجرای طرح سلامت استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در دستور کار قرار دارد.



حق شناس اظهارداشت: با جذب یک میلیارد و 800 میلیون تومان از اعتبارات ملی عمرانی توانسته ایم 80 درصد این اعتبار را در بخش ورزش هزینه کنیم که برخی از پروژه ها در نیمه امسال تکمیل شده و آماده بهره برداری خواهد شد.



وی افزود: پیست دو و میدانی ورزشگاه 15 هزار نفری در 20 روز آینده و ورزشگاه پونک نیز بزودی تکمیل و افتتاح خواهد شد.





90طرح نیمه تمام ورزشی 12 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد



این مسئول با اشاره به طرح های نیمه تمام ورزشی در استان بیان کرد: در حال حاضر 90 طرح نیمه تمام ورزشی در استان وجود دارد که تکمیل آنها به 12 میلیارد تومان نیازمند است.



وی در خصوص سرانه ورزش استان هم گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم سرانه فضای ورزشی یک مترمربع و برنامه پنجم 1.2 مترمربع تعیین شد که در استان قزوین سرانه فضای سرپوشیده هشت صدم و روباز 56 صدم و کل استان 84 صدم مترمربع است که با افتتاح طرح های نیمه تمام میزان سرانه ورزشی استان از حد استاندارد و برنامه پنجم فراتر خواهد رفت.



حق شناس یادآورشد: در صورت تحویل 10 سالن از سوی وزارت نفت، ورزشگاههای پونک، سالن کشتی و رزمی در اقبالیه، رزمی در آبیک تا پایان دولت دهم تحول خوبی در ورزش استان صورت خواهد گرفت.





این مسئول در زمینه وضعیت ورزشگاه 15 هزارنفری هم بیان کرد: بسیار مایل بودیم تا این ورزشگاه پس از تکمیل شدن تحویل استان می شد زیرا با مشکلاتی مواجه شده ایم تا نواقص آن برطرف شود و در حال حاضر هم ماهانه 50 میلیون تومان هزینه نگهداری آن است که با کمبود اعتبارات تامین آن دشوار است اما با چشم انداز 50 ساله نسبت به برنامه ریزی برای استفاده مناسب از ورزشگاه اقدام کرده ایم و در حال حاضر دانشگاه ورزش در این مجموعه قرار دارد.

وی یادآورشد: با توجه به ویژگی های خاص ورزشگاه نحوه بهره برداری از آن نیز باید خاص و ویژه باشد و پیگیر ارائه خدمات مطلوبی در این ورزشگاه هستیم که با تعامل و هماهنگی با یکی از باشگاههای مطرح تلاش می کنیم تا زمینه تمرین یک تیم لیگ برتری و باشگاهی کشور را در این ورزشگاه فراهم کنیم و از فواید آن برخوردار شویم.



این مسئول توسعه ورزشهای همگانی را در گرو عزم و همت همه مردم دانست و یادآورشد: با اجرای طرح سلامت گامی در این مسیر برداشته خواهد شد و در این میان هم از رسانه ها انتظار داریم به ما کمک کنند.



وی نظارت بر باشگاههای خصوصی ورزشی، توجه به زیرساختها، تکمیل طرح های نیمه تمام، جلب حمایت صنعت برای راه اندازی باشگاههای صنعت و کشاورزی را از برنامه های در دست پیگیری عنوان کرد.



حق شناس در خصوص علت تغییر نام ورزشگاه 15 هزار نفری قزوین از شهید امامی به سردار آزادگان اظهارداشت: هر دو بزرگواران از احترام خاصی در کشور برخوردارند و این تغییر نام در زمان قبل از مدیریت اینجانب صورت گرفته بود واز جزئیات آن اطلاعی ندارم اما آماده ایم تا سالنی را به نام شهید امامی نامگذاری کنیم.