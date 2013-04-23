پیش فصلنامه «پژوهش ‌نامه تربیت تبليغی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع)در این شماره 5 مقاله تربیتی و مصاحبه ای در مورد تربیت دینی کودک آمده است. در نخستین مقاله با عنوان "مبانی عملکردها و روش های تربیتی حضرت زینب (س)" نوشته دكترعلي نقي فقيهي و سميه خورشيدي می خوانیم: حضرت زينب (س) از چهره های برجسته علمی و تربیتی جهان اسلام است. نقش آموزشی -تربيتي و تدابیر سیاسی- اجتماعی ايشان در طول تاريخ مورد توجه مردم در زمان آن حضرت و آیندگان بوده است. هدف اين مقاله بررسي مبانی، عملکردها و روش های تربیتی بانوي جهان اسلام حضرت زینب (س) است.

رحیم دهقان سیمکانی در مقاله دوم این نشریه با عنوان "تربیت عقلانی؛ محور اساسی در تبلیغ دینی"، مهم ترین عامل بی اخلاقی ها را جهالت تصیف کرده و یادآور می شود: "... وظیفه عمدۀ مبلّغین دینی، معرفت بخشی و هدایت بشر به سمت رفتارهایی عقلانی است که در این مقاله از آن به «تربیت عقلانی» تعبیر شده است. این مقاله بر آن است تا نشان دهد مهم ترین وظیفۀ مبلّغین دینی هدایت رفتار فردی و اجتماعی ازسطح احساسی به سطح عقلانی است. روش این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و در برخی موارد از آیات و روایات به عنوان مویّد بهره برده است."

در مقاله سوم که با عنوان "نگاهی به ابعاد مفهومی و کارکردی الگو و اسوه در تربیت و تبلیغ دینی" نوشته دکتر مصطفی عباسی مقدم نتشر شده است؛ نویسنده در این مقاله با ارائه توضیحاتی در مورد مفهوم الگو می گوید: "الگو و اسوه از مفاهیم مهم و پرکاربرد در حیطۀ روان شناسی، تربیت و تبلیغ هستند. انسان ها و جوامع، از طریق الگوها، هویت خویش را می‌یابند، آن را تقویت و ارزش های مختلف را از طریق آن ها در خود نهادینه می کنند. در این نوشتار ضمن اشاره به روش های مهم تبلیغ، روش اسوه‌نمایی را از ابعاد مختلف، به ویژه درآیات قرآن مورد بررسی قرار داده است."

کبری پور نیک بختی در مقاله "تبیین و آسیب شناسی تربیت دینی و رابطه آن با روان شناسی رشد" با اشاره به بی توجهی مربیان به مراحل رشد می گوید: "بی توجهی مربیان به مراحل رشد، ریشۀ اغلب آسیب ها در تربیت دینی است؛ زیرا مربیان بدون توجه به مراحل رشد، با شتاب-زدگی هر مطلبی را به هرکس و در هر شرایط و سنی منتقل می کنند. درصورتی که باید به اندازه و ظرفیت ذهنی و آمادگی کودک در هضم و جذب پیام های تربیتی توجه شود. در این مقاله نگارنده ابتدا به منابع اسلامی همچون مکارم الاخلاق، نهج البلاغه و احادیث معصومین(ع) به ویژه حدیث پیامبر اکرم(ص) به مراحل تربیت دینی پرداخته است."

حسن خلجی نیز طی مقاله"بررسی تربیتی تأثیر قصه های قرآنی در تربیت دینی کودکان" تصریح می کند: "این مقاله به بررسی تاثیر تربیتی قصه های قرآنی بر کودکان، همچنین اهمیت قصه را در تربیت آنان را مورد توجه قرار داده است. نامأنوس بودن آموزش مفاهیم دینی با ذهن کودک، ارائه الگوهای دینی به کودک، ایجاد محبت نسبت به شخصیت های دینی، تهذیب اخلاق و عبرت آموزی و... از جمله تأثیراتی هستند که قصه ها در کودکان ایجاد می کنند."

در پایان این نشریه مصاحبه ای با دکتر عصمت دانش دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران و عضو گروه تخصصی انجمن روان شناسی ایران با موضوع تربیت دینی کودک منتشر شده است.

علاقمندان جهت دريافت نشريه با شماره تلفن 02517740355 داخلي 135 يا آدرس ايميل Tarbiyate.tablighi@gmail.comتماس بگيريد.

گفتنی است پیش شماره اول فصلنامه علمی – تخصصی «پژوهش‌نامه تربیت تبليغي» وابسته به پژوهشکده باقرالعلوم(ع) ،به مدیر مسئولی دکتر حسین قشقائی و سردبیری امید نیک داد اخیرا منتشر شده است.

