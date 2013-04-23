فارس قطب پتروشیمی کشور شود

به گزارش خبر نگار مهر، داریوش اسماعیلی بعدازظهر سه شنبه با حضور در اتاق بازرگانی شیراز در جمع فعالان صنعتی و اعضا کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: فارس از زیرساختهای مناسبی در زمینه تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی برخوردار است ضمن اینکه قرار است بر اساس مصوبه های سفر های استانی رئیس جمهور به فارس پتروشیمی های متعددی در این استان احداث شود بنابراین پیشنهاد می دهم فارس به عنوان قطب پتروشیمی کشور معرفی شود تا در تخصیص اعتبار برای احداث پتروشیمیها نیز تسریع صورت گیرد.

وی به پتانسیلهای معدنی استان فارس اشاره کرد و اظهار داشت: در حالیکه صنایع مختلف کشور به شدت به کربنات سدیم احتیاج دارند مواد اولیه تولید آن در استان فارس وجود دارد اما صنایع معدنی برای تولید آن در استان نیست بنابراین باید در استراتژی معدنی استان این مهم دیده شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس سورای اسلامی اظهار داشت: فارس از لحاظ مواد معدنی استانی غنی است اما صنایع معدنی در آن کمتر رشد یافته به گونه ای که بسیاری از صنایع معدنی در استان های دیگر مواد اولیه خود از استان فارس تامین می کنند.

اسماعیلی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی گفت: بخش خصوصی پرچمدار حماسه اقتصادی است و این حماسه به شرط حمایت از تولید محقق خواهد شد.