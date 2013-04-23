دستگیری دو مالخر حرفه ای در پیشوا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلمان آدینه وند افزود: در پی اطلاع از فعالیت تعدادی از مالخران حرفه ای و اوراق کردن وسایل نقلیه سرقتی در یک باغ متروکه در حاشیه شهر پیشوا موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی یادآور شد: پس از بررسی و تأیید موضوع و کسب مجوزهای لازم قضایی، مأموران بلافاصله به باغ متروکه اعزام و در بازرسی از محل مذکور مقادیری وسایل سرقتی اوراق شده شامل یک دستگاه موتور خودرو پراید و یک دستگاه موتور سیکلت در حال اوراق شدن کشف کردند.

سرهنگ آدینه وند در ادامه با اشاره به دستگیری دو مالخر حرفه ای در باغ متروکه اضافه کرد: هر دو فرد دستگیر شده دارای چندین فقره سابقه کیفری در زمینه سرقت بوده که پس از تکمیل پرونده و اعزام به مراجع قضائی با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

دستگیری سارقی که با سرقت پلاک موتورسیکلت اقدام به اعمال مجرمانه می کرد

سرپرست کلانتری 172 عبدالعظیم از دستگیری یک سارق سابقه دار که با سرقت پلاک موتورسیکلت اقدام به اعمال مجرمانه می کرد خبر داد و گفت: متهم هنگام پرسه زدن شناسایی شد .

سرگرد منصور زمانی افزود: مأموران گشت انتظامی این کلانتری هنگام گشتزنی در میدان "بشارت" محدوده عبدالعظیم به موتور سواری که در حال پرسه زدن بود مشکوک شدند.

وی عنوان داشت: مأموران برای بررسی موضوع مشخصات پلاک را از مرکز پیام پلیس استعلام کردند نتیجه استعلام این بود که مأموران دریافتند موتورسیکلت چند روز قبل به سرقت رفته است به این ترتیب، مأموران به موتورسوار نزدیک شده و به وی دستور توقف دادند اما او بر سرعت خود افزوده و متواری شد.

سرپرست کلانتری 172 بیان داشت: با فرار متهم عملیات تعقیب و گریز پلیسی آغاز شد، متهم بدون توجه به اخطار پلیس همچنان به فرار خود ادامه می داد که طی مسیر کوتاهی مأموران موفق شدند موتورسیکلت را متوقف و متهم را که پیاده قصد فرار داشت را دستگیر کنند.

وی اضافه کرد‌: در بازرسی از متهم که "محسن" نام داشت یک دسته کلید، تعدادی ابزار آلات سرقت و دو دستگاه تلفن همراه کشف شد، در بازجوییهای ابتدایی از متهم او گفت که چند روز پیش موتورسیکلتی را به سرقت برده و بعد از جدا کردن پلاک آن ،موتور را در ضلع شرقی حرم رها کردم و فقط پلاک را سرقت بردند.

سرهنگ زمانی عنوان کرد: مأموران متهم را به همراه اموال مکشوفه برای تکمیل پرونده و تحقیقات بیشتر به کلانتری انتقال دادند.