تاجيكستان اولين زورخانه خارج از ايران را افتتاح مي كند

به گزارش خبرنگار" مهر" سيد اميرحسيني دبيركل فدراسيون بين المللي زورخانه، طي نشست امروزخود با خبرنگاران رسانه ها، با مثبت ارزيابي كردن فعاليتها وبرنامه هاي اين فدراسيون ازعملكرد احيا كنندگان ورزش باستاني تقديركرد.

رئيس آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك گفت: نشرفرهنگ وزبان فارسي درحوزه هاي هم فرهنگ خارج ازكشور، مهمترين برنامه ستاد فراملي كردن ورزش باستاني است كه دراين راستا وطي مراسمي نخستين زورخانه خارج ازايران به همت وزارت ورزش كشورتاجيكستان درروزچهارشنبه 22 تيرماه سالجاري دردوشنبه پايتخت اين كشور افتتاح خواهد شد.

اميرحسيني درادامه تصريح كرد: نهادينه سازي ورزش باستاني دركشورونيزگسترش فرهنگ اصيل ايراني، ما را برآن داشت تا با مطالعات كارشناسي و برنامه ريزي هاي مدون، زمينه ساخت وتاسيس زورخانه دركشورهاي اروپايي را دردست مطالعه داشته باشيم كه دراين خصوص يك مركزآموزشي دركشورهلند، تقاضاي رسمي خود را مبني براعزام مرشد وتجهيزات ورزش باستاني، به اين فدراسيون ارسال نموده است. همچنين اولين دوره جشنواره ورزشهاي زورخانه اي شهرهاي جهان نيزازديگربرنامه هاي فدراسيون بين المللي زورخانه است.

اميرحسيني افزود: اين جشنواره با حضور50 تيم ازشهرهاي ايران وكشورهاي منطقه درروز 25 مرداد ماه سالجاري درشهرستان كاشان برگزارخواهد شد كه بي شك تاثيرشگرفي برروند تبيين زورخانه دركشورهاي جهان مي گذارد.

دبيركل فدارسيون بين المللي زورخانه درپايان به خبرنگاران گفت: احياي ورزش باستاني مهمترين برنامه اين فدراسيون مي باشد كه آموزش ورزش زورخانه درمهدهاي كودك ومدارس كشوردردستوركارستاد فراملي كردن وزرش زورخانه قرارگرفته است.

گفتني است: نخستين انجمن ورزش باستاني در وزارت آموزش و پرورش تشكيل شده است.