توجهی به حقوق شهروندی در دوشنبه بازار زنجان نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر سه شنبه در جلسه صیانت از حقوق شهروندی با بیان اینکه به هیچ روی حاضر به جمع کردن دوشنبه بازار نیستیم اظهار داشت: باید رسیدگی مطلوبی به این مکان صورت گیرد.



وی افزود: یکی از موضوعاتی که در زمینه تنظیم بازار می تواند رضایت مردم را جلب کند دوشنبه بازار و جمعه بازار است و ما به هیچ وجه راضی به جمع شدن این مکان ها نیستیم. ولی حقوق شهروندی باید در آن رعایت شود و خدمات مورد نیاز به شهروندان و فروشندگان در این مکان ارایه شود.



معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان همچنین با تاکید بر لزوم توجه و رسیدگی شهرداری به زیبایی و بهداشت مساجد شهر ادامه داد: در حوزه دیوار نهویسی در شهر نیز باید دقت شود و در این زمینه برای مطلوب تر شدن کار تلاش صورت گیرد.



وی با یاداوری اینکه اطلاع رسانی خدمات صورت گرفته برای مردم امری واجب و لازم است، افزود: خدمات بسیار متنوع و مطلوبی از سوی شهرداری زنجان به مردم ارایه می شود ولی متاسفانه اطلاع رسانی از وجود چنین خدماتی ضعیف است.



احمدی همچنین با قدردانی از فعالیت های مطلوب شهردار زنجان در حوزه های مختلف خدمات رسانی به مردم گفت: شهرداری باید در الکترونیکی کردن کارهایش نیز سرعت به خرج دهد.

وی با بیان اینکه شهرداری یکی از پر مراجع ترین دستگاه های شهر است اظهار داشت: باید در ارایه خدمات به این ارباب رجوع ها تلاش شود تا رضایت خیل عظیمی از مردم فراهم شود.