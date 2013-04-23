مرحله استانی سی و یکمین دوره مسابقات ادبی مدارس استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله رستمیان صبح سه شنبه در حاشیه برگزاری سی و یکمین دوره مسابقات ادبی مدارس استان به خبرنگاران گفت: این دور از مسابقات با شرکت 98 دانش آموز پسر و 147دانش آموز دختر از مقاطع راهنمائی و متوسطه در پردیس دانشگاه فرهنگیان سمنان در حال برگزاری است.

وی گفت: در حوزه علوم انسانی، تحقیقات برخود انسان متمرکز می شود و تفاوت آن با سایر رشته ها این است که یافته های علمی و فکری علوم انسانی، فرمانده سایر یافته های علمی است.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان اظهار داشت: مسابقات شعر و داستان نویسی، خلاقیت ها را بارور می کند و مفاهیم را به صورت منظم با مصادیق جامعه تطبیق می دهد و سروده های حماسی یکی از نمونه های این مصادیق است.

رستمیان تحقیق و پژوهش را زمینه پیشرفت و توسعه جامعه دانست و خطاب به دانش آموزان افزود: شناخت استعدادها و تشکیل بانک اطلاعاتی، اختصاص مشاور راهنما و رهگیری آنها از ضروریات کار دست اندرکاران تعلیم و تربیت است تا با ساماندهی آن بتوانیم به ساز و کار تولید علم در استان سمنان دست یابیم.

وی گفت: رتبه های اول مقطع متوسطه به مرحله کشوری راه می یابند و از منتخبین استانی مقطع راهنمائی تقدیر می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان در خاتمه اظهار داشت: به برگزیدگان مسابقات مطالعه و پژوهش با عنوان قرآن و عفاف و حجاب نیز جوایز ویژه ای اهدا می شود و از مدیران، فرهنگیان و مربیان دانش آموزانی که در مرحله استانی و کشوری مسابقات حائز رتبه شوند، تقدیر می شود.