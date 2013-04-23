به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران در حاشیه مراسم ختم پدر علی تاجرنیا فعال اصلاح طلب که امروز سه شنبه در مسجد نور تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه فعالیت شما در جبهه اصلاحات چگونه است، گفت: من فعلا فعالیتی در احزاب ندارم و عضو هیچ حزبی نیستم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ممکن است آیت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات این دوره همانند انتخابات 84 حضور پیدا کند، گفت: انتظارات از آقای هاشمی بالاست. البته این انتظارات به معنی آمدن نیست. مهم این است که در بحث انتخابات ورود پیدا کنند بالاخره کمک کنند انتخابات به سمت و سویی رود که با نظم و انضباط بیشتری پیش رود، اگر کاندیدای برجسته ای را به مردم معرفی کنند نتیجه انتخابات هر چه باشد موجب سربلندی مردم می شود.

مرعشی ادامه داد: انتخابات نباید موجب تجزیه جناح های سیاسی یا به شاخه های سیاسی شود. آقای هاشمی و خاتمی بهتر است با اتحاد با هم فردی را برای کاندیداتوری معرفی کنند این کار می تواند به اصولگرایان نیز کمک کند تا آنها نیز از تشتت خارج شوند.

سخنگوی سابق حزب کارگزاران در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه این فرد واحد چه کسی می تواند باشد، به شوخی گفت: من کسی بهتر از خودم نمی شناسم.

وی در پایان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه ارزیابی شما از انتخابات آینده چیست، گفت: آرایش فعلی را مناسب نمی بینم هر چند نفری دور هم جمع شده اند و می خواهند در انتخابات حضور پیدا کنند. اگر شورای نگهبان با رعایت مر قانون مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی بودن را مد نظر قرار دهد نباید اجازه دهد که افرادیکه تجربه کافی ندارند وارد کارزار انتخابات شوند.

مرعشی با بیان اینکه شورای نگهبان باید به وظیفه قانونی خود عمل کند، گفت: نباید آشفتگی هایی که در سال 84 و 88 بوجود آمد تکرار شود، آشفتگی هایی که حتی صدای آقای شریعتمداری را نیز بلند کرده است.