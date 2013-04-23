تيم دانشگاه آزاد قوچان قهرمان مسابقات شطرنج منطقه 9 شد

سمیه ابوالحسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهاركرد: تیم شطرنج خواهران دانشگاه آزاد اسلامی قوچان در پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی منطقه 9 دانشگاه آزاد که به میزبانی دانشگاه آزاد واحد بجنورد برگزار شد، موفق به کسب مقام قهرمانی شد.

وی ادامه داد: در این مسابقات که به روش سوئیسی و به صورت دوره ای برگزار گردید، 5 نفر از دانشجویان این واحد دانشگاهی، ضمن کسب عنوان قهرمانی تیمی، موفق به کسب سه مقام انفرادی نیز شدند.

ابوالحسن زاده گفت: فاطمه صفایی مربیگری تیم شطرنج دختران دانشگاه آزاد قوچان را در این مسابقات بر عهده داشتند.