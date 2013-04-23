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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۰۰

ابوالحسن زاده:

تيم دانشگاه آزاد قوچان قهرمان مسابقات شطرنج منطقه 9 شد

تيم دانشگاه آزاد قوچان قهرمان مسابقات شطرنج منطقه 9 شد

قوچان - خبرگزاری مهر: مسئول تربیت بدنی دانشگاه آزاد قوچان گفت: تیم شطرنج دانشگاه آزاد قوچان، قهرمان مسابقات شطرنج منطقه 9 دانشگاه آزاد شد.

سمیه ابوالحسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهاركرد: تیم شطرنج خواهران دانشگاه آزاد اسلامی قوچان در پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی منطقه 9 دانشگاه آزاد که به میزبانی دانشگاه آزاد واحد بجنورد برگزار شد، موفق به کسب مقام قهرمانی شد.

وی ادامه داد: در این مسابقات که به روش سوئیسی  و به صورت دوره ای برگزار گردید، 5 نفر از دانشجویان این واحد دانشگاهی،  ضمن کسب عنوان قهرمانی تیمی، موفق به کسب سه مقام انفرادی نیز شدند.

ابوالحسن زاده گفت: فاطمه صفایی مربیگری تیم شطرنج دختران دانشگاه آزاد قوچان را در این مسابقات بر عهده داشتند.

کد مطلب 2039305

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