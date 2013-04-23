واکنشها به حوادث الحویجه در کرکوک عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، مارتن کوبلر نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور عراق با ورود به کرکوک با مسئولان محلی و اعضای شورای این استان دیدار کرد و حوادث الحویجه را مورد بررسی قرار داد.

از سوی دیگر کمیته حقیقت یاب درباره حوادث الحویجه به ریاست صالح المطلک معاون نخست وزیر عراق تشکیل شد.

اعضای این کمیته را حسین الشهرستانی، سعدون الدلیمی، محمد شیاع السودانی و صفاء الدین الصافی تشکیل می دهند.

مجلس اعلای اسلامی عراق نیز حوادث الحویجه را فتنه بزرگی که کشور را به سوی مشکل بزرگ سوق می دهد، توصیف کرد.

عزیز العکیلی عضو مجلس اعلای اسلامی عراق بیان کرد: حوادث الحویجه فتنه بزرگی است و نیروهای امنیتی باید از درگیری پرهیز کنند تا عصیان مدنی ایجاد نشود.

وی افزود: این فتنه بزرگ کشور را به سوی حوادثی می کشاند که کشور نیازی به آن ندارد و باید فرصتی برای تحقیق درباره جنایتکارانی که آتش این فتنه را برافروخته اند به وجود آید.

از سوی دیگر منابع آگاه از درگیری لفظی میان ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه و صالح المطلک از اعضای فهرست العراقیه به سبب حوادث الحویجه خبر دادند.

این منابع افزودند: درگیری های لفظی علاوی و المطلک به حدی بالا گرفت که صدای آنها در خارج از سالن محل نشست فهرست العراقیه نیز شنیده شد.

خبر دیگر اینکه جلسه پارلمان عراق به علت نرسیدن به حد نصاب قانونی به پنجشنبه آینده موکول شد.