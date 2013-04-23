حفظ دستاوردهای انقلاب وظیفه مسئولان است/ انقلاب بیمه شده خون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ریاحی فرماندار شهرستان قرچک به همراه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک ظهر سه شنبه با حضور در بیت شهیدان حسن و حسین کامرانی با خانواده این شهدای گرانقدر دیدار و گفتگو کرد.

رضا ریاحی در این دیدار گفت: خانواده معظم شهدا و ایثارگران از ارزشهای مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

فرهنگ ایثار و شهادت یک سرمایه جاودانه و پایدار است

وی بیان داشت: فرهنگ ایثار و شهادت یک سرمایه جاودانه و پایدار است که باید ضمن حراست و پاسداری، آن را به صورت یک فرهنگ معنوی و یک اصل در همه ابعاد زندگی نهادینه کرده و سرلوحه کار خویش قرار دهیم.

فرماندار شهرستان قرچک ادامه داد: عزت و افتخار کنونی جمهوری اسلامی ایران مدیون و مرهون خون شهدا و از خود گذشتگی و رشادتهای جانبازان وآزادگان است، شهدا تربیت یافته گان دامان پدران و مادرانی هستند که حاضر شدند برای احیای دین اسلام، عزیزترین کسان خود را فدا کنند و مسئولان وظیفه و تکلیف دارند که در راستای حفظ دستاوردهای انقلاب و شهدا کوشا باشند.

وی تصریح کرد: پاسداشت مقام شهدا و ارج نهادن به از خودگذشتگی آنان وظیفه ای سنگین و خدمت به خانواده های شهدا و دلجویی از آنان سعادت است.

انقلاب بیمه شده خون شهداست

ریاحی اضافه کرد: امروز با قرار گرفتن در کنار خانواده شهدا و دیدار با این خانواده ها به یاد خواهیم آورد که این نظام و انقلاب بیمه شده خون شهداست و قرار گرفتن در کنار خانواده های شهدا توفیقی است که نصیب مسئولان می شود.

فرماندار شهرستان قرچک پس از این دیدار در منزل غلامرضا مؤذنی جانباز 70 درصد دوران دفاع مقدس حضور یافت و ضمن دلجویی به بررسی مسائل و مشکلات وی پرداخت.