ورزش قهرمانی بخشی از هویت ملی است/ در نظر گرفتن یارانه برای بخش خصوصی!

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی امروز سهشنبه در دیدار با اعضای هیات رئیسه و روسای کمیتهای فراکسیون ورزش، اظهار داشت: برای کمک به ورزش کشور لازم است برنامههای قابل تحقق را در بودجه سال 92 در نظر بگیریم. با توجه به میزان بودجه امسال، رقمی را در نظر بگیرید که قابل دریافت باشد و با برنامهریزی این بودجه در جای درست و به منظور رفع اساسی مشکلات ورزش هزینه شود.
وی در خصوص اهمیت دادن به بخش خصوصی تاکید کرد: مشکلات اساسی در کل کشور با توجه به حضور بخش خصوصی قابل حل است اما این بخش نیاز به انگیزه دارد. لازمه جذب حداکثری بخش خصوصی دادن تسهیلات با شرایط ویژه است. به عبارتی برای این بخش باید یارانهای در نظر گرفته شود که همراه با صرفه اقتصادی باشد و گرنه مشارکتی صورت نمی پذیرد.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: خیلی از استانها با کمبود فضای ورزشی مواجه هستند که قسمتی از این مشارکتهای مردمی میتواند به توسعه بخش عمرانی اختصاص پیدا کند.
لاریجانی ضمن ارزشمند خواندن ورزشهای عمومی و قهرمانی کشور اظهار داشت: باشگاهها باید به رشتههای حرفهای و قهرمانی توجه ویژهای داشته باشند تا بتواند بخشی از مشکلاتشان را حل کرده و ادامه مسیر دهند.
در ابتدای این دیدار رئیس فراکسیون و اعضای آن به بحث و بررسی مشکلات ورزش کشور از جمله کمبود بودجه باشگاهها و زیان دهی آنها، کمبود فضای ورزشی در برخی از استانها و بحران مدیریت در این بخش پرداختند.
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