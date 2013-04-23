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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۴۴

گزارش تمرین پرسپولیس؛

باقری آمد، کریمی پا به توپ شد/ بازیکن اخراجی اختصاصی تمرین کرد

باقری آمد، کریمی پا به توپ شد/ بازیکن اخراجی اختصاصی تمرین کرد

علی کریمی و رضا حقیقی که دچار مصدومیت بودند در تمرین امروز سه‌شنبه پرسپولیس پا به توپ شدند اما هادی نوروزی هم تمرینات خود را بصورت اختصاصی دنبال کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز سه شنبه تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه درفشی‌فر برگزار شد. این در حالی بود که هادی نوروزی از ساعت 9 صبح در درفشی‌فر حاضر شده و زیر نظر فرهاد چیذری به طور اختصاصی تمرین کرد. نوروزی روز گذشته از طرف یحیی گل‌محمدی سرمربی پرسپولیس در اختیار باشگاه قرار گرفته بود.

اتفاق مهم تمرین امروز سرخپوشان پا به توپ شدن علی کریمی و رضا حقیقی بود، البته حقیقی زمان کمتری تمرین کرد. مهرداد پولادی غایب تمرین امروز پرسپولیس بود. حسین ماهینی و مارکو پروویچ هم بعد از فیزیوتراپی تمرینات اختصاصی را با دویدن کنار زمین دنبال کردند. میثم نقی‌زاده هم به دلیل مصدومیت تمرین نکرد. البته کریم باقری هم در جمع سرخپوشان حاضر شد و دقایقی با آنها پا به توپ شد.

پس از پایان تمرین، مراسم جشن تولد سعید شیرینی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس برگزار شد.

کد مطلب 2039324

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