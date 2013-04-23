همایش قرآنی آیه های نور در میامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان بعد از ظهر سه شنبه در همایش قرآنی آیه های نور که در سالن همایش های معلم میامی برگزار شد، اظهار داشت: قرآن کتابی است که برای همه انسانها، زمانها و مکانها کارساز است و هیچ انسانی نمی تواند منکر این امر شود.

حجت الله رستمیان با بیان اینکه هر فرستاده ای از سوی خداوند متعال برای اثبات پیامبری خویش نیاز به معجزه داشت افزود: قرآن کریم به عنوان مهمترین معجزه پیامبر اسلام از ویژگی خاصی نسبت به معجزات دیگر پیامبران است.

وی رسالت پیامبر اسلام با دیگر پیامبران را متفاوت دانست و تصریح کرد: رسالت ایشان علاوه بر آن عصر، مربوط به نسل های بعد نیز بود.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان خاطر نشان کرد: دشمنان اسلام بعد از 1400 سال هنوز نتوانسته اند با قرآن مقابله کند.

رستمیان همچنین به اهمیت آموزش و حفظ قرآن کریم در مدارس اشاره داشت و افزود: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند که "من از شما جوانان خواهش می کنم تا قدر سنین فراگیری قرآن که در آن هستید را بدانید و قرآن را حفظ کنید"، ما نیز باید برای تحقق این امر مقدس تلاش خود را انجام دهیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان میامی نیز در ابتدای این مراسم اظهار داشت: این همایش قرآنی به جهت شناسایی چهره ها و خانواده های قرآنی برگزار شد.

عباس صائمی افزود: با توجه به سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش که مبنای اصلی آن قرآن، نماز و آموزه های دینی است، باید آموزش و پرورش را به سمت و سوی قرآن هدایت کنیم.

قرائت قرآن کریم توسط قاریان ممتاز استانی، حجت الاسلام حسین پناهی، علی آقائی و غلامرضا فلاحتی و همچنین اجرای گروه سرود رهروان ولایت دبیرستان کوثر میامی و نیز برپایی نمایشگاه قرآن از دیگر برنامه های این همایش بود.