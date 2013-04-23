بارش باران در جاده های 5 استان/ تصادف پراید و کامیون

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش باران در جادههای استان آذربايجان غربي، اردبيل، لرستان، گيلان و كردستان ادامه دارد و سطح جاده های این استانها لغزنده است. ساير محورهاي مواصلاتي كشور نیز از جوي آرام و ترافيك روان برخوردار است.

وی با اشاره به مهمترین تصادفات 24 ساعت گذشته گفت: پانزده دقیقه بامداد امروز تصادف میان یک دستگاه پراید و کامیون در کیلومتر 30 اتوبان امیرکبیر اصفهان به ماموران پلیس راه گزارش شد. با حضور ماموران مشخص شد براثر این تصادف 3 نفر از سرنشینان پراید جانشان را از دست داده اند. کارشناسان پلیس راه علت این حادثه را عدم توجه به جلو راننده پراید اعلام کردند. همچنین در تصادف دیگری که در کیلومتر 25 جاده قائمیه - شیراز رخ داد به علت واژگونی خودرو پراید دو نفر کشته شدند. این حادثه به علت انحراف به چپ خودرو پراید اتفاق افتاد.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور عدم توجه به جلو، سرعت غیرمجاز، رعایت نکردن حق تقدم و انحراف به چپ را مهمترین علل وقوع تصادفات در 24 ساعت گذشته اعلام کرد.