همایش بین المللی زائر در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مومنی ظهر سه شنبه اظهار کرد: همايش بين المللي زيارت در روزهاي يازدهم و دوازدهم ارديبهشت ماه همزمان با ولادت حضرت فاطمه (س) با مشاركت استانداري خراسان رضوي، آستان قدس رضوي، فرماندهي ناحيه انتظامي خراسان، اداره كل ارشاد اسلامي خراسان رضوي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلا مي، شهرداري مشهد، نمايندگي وزارت خارجه در شرق كشور، سازمان تبليغات اسلامي، اداره كل دادگستري، دفتر امام جمعه، صدا و سيماي خراسان رضوي، اداره كل اوقاف وامور خيريه و اداره كل حج و زيارت استان بر گزار مي شود.

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي افزود: آشكار سازي فرصت هاي پيش رو با رويكرد گردشگري مذهبي، انتشار فرهنگ مقدس رضوي توسط زائران داخلي و خارجي در كشور و نقاط مختلف جهان و دستيابي به جايگاه واقعي و جهاني، مشهد مقدس در جهان، به عنوان يكي از غني ترين و تاثير گذار ترين فرهنگ ها و تمدن بشري از جمله مهم ترين اهداف اين همايش است.