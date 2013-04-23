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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۳۶

مومنی خبر داد:

همایش بین المللی زائر در مشهد برگزار می شود

همایش بین المللی زائر در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي از بر گزاري همايش بين المللي زائر همزمان با ميلاد پر بركت حضرت فاطمه الزهرا(س) در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مومنی ظهر سه شنبه اظهار کرد: همايش بين المللي زيارت در روزهاي يازدهم و دوازدهم ارديبهشت ماه همزمان با ولادت حضرت فاطمه (س) با مشاركت استانداري خراسان رضوي، آستان قدس رضوي، فرماندهي ناحيه انتظامي خراسان، اداره كل ارشاد اسلامي خراسان رضوي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلا مي، شهرداري مشهد، نمايندگي وزارت خارجه در شرق كشور، سازمان تبليغات اسلامي، اداره كل دادگستري، دفتر امام جمعه، صدا و سيماي خراسان رضوي، اداره كل اوقاف وامور خيريه و اداره كل حج و زيارت استان بر گزار مي شود.

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي افزود: آشكار سازي فرصت هاي پيش رو با رويكرد گردشگري مذهبي، انتشار فرهنگ مقدس رضوي توسط زائران داخلي و خارجي در كشور و نقاط مختلف جهان و دستيابي به جايگاه واقعي و جهاني، مشهد مقدس در جهان، به عنوان يكي از غني ترين و تاثير گذار ترين فرهنگ ها و تمدن بشري از جمله مهم ترين اهداف اين همايش است.

کد مطلب 2039339

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