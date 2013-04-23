برای اولین باردرکشوردوره مدیریت مراکز فرهنگی درقزوین برگزارمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید نیرومند با تاکید براینکه هدف از اجرای این برنامه تربیت مدیرانی است که قادر به اداره علمی و کیفی مراکز فرهنگی باشد، اظهارداشت: این مهم مطابق با اهداف و چشم اندازهای سازمان فرهنگی ورزشی در اداره مراکز فرهنگی و آموزشی شهر بوده است.



وی افزود: با بهره مندی از دانش اساتید صاحب نظر دانشگاه ها و سایر حوزه ها به منظور ارتقاء سطح خدمات مراکز فرهنگی، آموزشی سازمان و با توجه به افزایش اینگونه مراکز در سالهای آینده در سطح شهر، تربیت مدیران فرهنگی لازم دیده شد.



وی تأکید کرد: در حال حاضر متقاضیان زیادی برای شرکت در این کلاسها اعلام آمادگی کرده اند در صورتیکه ظرفیت اولین دوره ازاین کلاسها 15 نفر خواهد بود.



نیرومند، با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال جاری دو دوره دیگر نیز برگزار خواهد شد گفت: در دوره های بعدی پذیرای 30 نفر از متقاضیانی که با هدف شرکت در این دوره اعلام آمادگی کرده اند و دارای سوابق مدیریتی هستند خواهیم بود.



این مسئول یادآورشد: برای تدریس سرفصل های آموزشی این دوره ها که به تأیید وزارت کشور نیز رسیده از توان معاونت اجتماعی شهرداری تهران نیز بهره گیری شده است.



مدیریت مراکز آموزشی سازمان فرهنگی ورزشی تصریح کرد: اولین دوره آموزشی مدیریت مراکز فرهنگی از هفتم تا 15 اردیبهشت ماه در 10جلسه برگزار و در پایان به شرکت کنندگان گواهی شرکت و طی دوره اهداء خواهد شد.