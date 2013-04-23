انحلال شوراي شهر رشت در هيئت مركزي حل اختلاف كشور تصويب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آقاجانزاده عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: اين مصوبه بر اساس تقاضاي هيئت حل اختلاف استان با موضوع انحلال شوراي اسلامي شهر رشت و با توجه به اسناد و مدارك ارسالي و تحقيقات به عمل آمده صادر شد.

وي اظهار داشت: طبق ماده 85 اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد استاندار جانشين شورا است.

دبير هيئت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي استان گفت: در يازدهم فروردين ماه با توجه به معضلات بوجود آمده در شوراي اسلامي رشت و عدم تشكيل جلسات شورا و انحراف از وظايف قانوني كه موجب كندي كار در امور جاري شهرداري شد بنابراین انحلال شورا اسلامي شهر رشت به تصويب هيئت استان رسيد و برای تصويب نهايي به هيئت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي كشور ارجاع شد.