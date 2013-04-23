دعوت چهار فوتبالیست قمي به اردوي انتخابي تيم ملي نوجوانان

عباس رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: این مهم در سال های اخیر بارها رخ داده و فوتبالیست های توانا و آماده ای از باشگاه های مختلف فوتبال قم با توجه به نبوغ و استعدادی که داشته اند، از سوی مربیان تیم های ملی رده های سنی گوناگون به تیم ملی دعوت شده اند.

وی ادامه داد: استان قم آنقدر استعداد و بازیکن خوب و آماده دارد که می توان با سرمایه گذاری بر روی آنها، به زودی یکی از قطب ها و استان های معرفی کننده فوتبالیست به تیم های ملی رده های سنی مختلف بود، چون در قم مربیان خوبی داریم که با عشق و دلسوزی برای توسعه فوتبال کار می کنند.

مسئول کمیته استعدادیابی و جوانان هیئت فوتبال استان قم بیان داشت: این کمیته نیز سعی دارد با ساماندهی به فعالیت های آموزشی که در حال حاضر در فوتبال قم برای رده های سنی پایه انجام می شود، حرکت فوتبال قم در تربیت بازیکنان جوان و مستعد را سرعت بیشتری ببخشد.

وی در ادامه با بیان اینکه چهار نوجوان آينده دار فوتبال استان قم به اردوي انتخابي تيم ملي فوتبال رده سني نوجوانان كشورمان دعوت شده اند، عنوان داشت: بر اساس برنامه ريزي انجام شده توسط كادر فني تيم ملي فوتبال نوجوانان زير 15 سال كشورمان اين اردوي انتخابي از امروز برگزار می شود.

رحمانی همچنین با اشاره به اینکه این اردو به مدت چهار روز تا ششم ارديبهشت به طول خواهد انجامید، افزود: براي همين منظور از نخبه‌هاي فوتبال كشور در رده سني نوجوانان از جمله چهار نوجوان آينده دار فوتبال قم برای حضور در این اردو دعوت به عمل آمده است.

وی با اشاره به فوتبالیست های قمی دعوت شده به این اردو، یاد آور شد: محمد خيري، حسين حيدري، مصطفي مطهري‌مقدم و محمدعرفان محمدي‌منش براي حضور در اردوي انتخابي تيم ملي فوتبال رده سنی نوجوانان کشورمان از استان قم دعوت شده اند.

مسئول کمیته استعدادیابی و جوانان هیئت فوتبال استان قم اظهار داشت: اين در شرايطي است كه اردوي انتخابي و آماده سازي تيم ملي فوتبال نوجوانان زير 15 سال به میزبانی تهران در کمپ تيم هاي ملي در جریان است و بازيکنان در قالب پنج گروه در این اردو شرکت کرده اند.

