آغاز اردوی تیم ملی والیبال باتوان با حضور دو بانوی مازنی

به گزارش خبرنگار مهر، نیما فرخ منش بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هیئت رئیسه هیئت والیبال مازندران اظهار داشت: کادرفنی تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران، در مجموع 30 بانوی والیبالیست از سراسر کشور را به اردوی آماده سازی تیم ملی که از ششم اردیبهشت ماه در تهران برپا می شود، دعوت کرد.



وی ادامه داد: پیش از این میترا شعبانیان سرمربی تیم ملی والیبال بانوان، از والیبالیست های مازندرانی در تیم های ملی دعوت شده بود.



فرخ منش اضافه کرد: رقابت های والیبال قهرمانی زنان آسیا، شهریورماه امسال در تایلند برگزار و تیم ملی بانوان ایران برای حضور در این رقابتها آماده می شود.



وی گفت: افسانه ابراهیم نژاد و سودابه باقرپور دو والیبالیست مازندرانی هستند که از سوی کادرفنی تیم ملی دعوت شدند.



دبیر هیئت والیبال مازندران ابرازامیدواری کرد: بانوان والیبالیست مازندرانی بتوانند با درخشش در اردوهای پیش بینی شده برای تیم ملی در نهایت در ترکیب نهایی قرار بگیرند.