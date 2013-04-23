بهره برداری از معادن در فارس ضعیف است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در دیدار اعضاء کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی گفت: از نظر مبانی ظاهری امید مردم در تمام برنامه های دولت و آینده نظام به مجلس و نمایندگان مجلس است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان فارس تصریح کرد: انتظار مرم این است که نمایندگان مجلس با ایجاد ساختارهای لازم، فضایی را در جامعه بوجود آورند که قوه مجریه در آن مسیر قرار گیرد.

آیت الله ایمانی اظهار داشت: امام راحل که مجلس را در رأس امور قرار دادند ، نه فقط به خاطر آرای مستقیم مردم است بلکه بخاطر این است که مجلس راه جامعه را تنظیم می کند و جهت گیری جامعه را در دستور کار قرار می دهد و زیرساختهای جامعه را در عرصه های مختلف فراهم می کند به طوری که این زیرساختها چارچوب کلی کشور باشد.

امام جمعه شیراز ادامه داد: مجلس باید در تنگناها به داد مردم برسد . مجلس باید با پیشگیری و ایجاد زیرساخت، نیازی به بهره برداری از سوال و تذکر و استیضاح نداشته باشد.

آیت الله ایمانی افزود: در تاریخ صنایع استان فارس شاهد ناپایداری برخی از مراکز تولید هستیم و این ناپایداری در مراکز تولید و کارخانجات در استان برای جامعه مشکلاتی را بوجود می آورد.

وی خاطر نشان ساخت: علیرغم اینکه معادن گسترده و منحصربفردی در استان فارس داریم، بهره برداری از معادن در استان بسیار ضعیف بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تصریح کرد: صنعت استان فارس در تولید ناخالص ملی سهم بسیار ناچیزی دارد. عمده درآمد استان از طریق بازرگانی و کشاورزی بوده است و حدود 40 درصد مردم استان وابسته به کشاورزی هستند. متاسفانه صنعت رشد لازم را در استان فارس نداشته است.

امام جمعه شیراز افزود: متاسفانه در استان فارس بعضی کارخانه ها قبل از بهره برداری در اختیار بانکها قرار گرفته اند. بانکهای استان به میزان لازم سرمایه مردم استان را به بخش صنعت برنگردانده اند و این سرمایه در سایر استانها هزینه شده است.

آیت الله ایمانی ادامه داد: متاسفانه در استان فارس بعضی کارخانه ها قبل از بهره برداری در اختیار بانکها قرار گرفته اند. بانکهای استان به میزان لازم سرمایه مردم استان را به بخش صنعت برنگردانده اند و این سرمایه در سایر استانها هزینه شده است.

امام جمعه شیراز گفت: در استان فارس بدلیل کشاورزی بودن استان می توان در بخش صنایع تبدیلی سرمایه گذاری کرد و متاسفانه این کار انجام نشده است.