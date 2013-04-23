آمل میزبان نمایشگاه دستاوردهای دانشمندان اسلام و ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، صونا آقابابایی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این نمایشگاه آثار بازسازی شده از اختراعات دانشمندان ایرانی نظیر برادران بنوموسی، الجزری، شاکر خراسانی، ابن سینا، مویدالدین عرضی دمشقی، عبدالرحمن خازنی و ابوبکر کرجی در حوزه های مکانیک، نجوم ، ترازها و فیریک براساس کتب، اسناد و مدارک معتبر موجود و نمونه های تاریخی باقی مانده به نمایش گذاشته می شود.



وی گفت: بخشی از نمایشگاه به فناوری های بومی اختصاص دارد که از هزاران سال پیش در مناطق مختلف ایران ساخته شده و در سالها مورد بهره برداری کشورها و تمدن های دیگر قرارگرفته، به طوری که بسیاری از میراث علمی بشر امروز برگرفته از این فناوری های بومی است.



آقابابایی به توانمندی های موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: ماموریت اصلی این موسسه علمی و پژوهشی بازسازی و معرفی دستاوردهای علمی ملت ایران در دوران قبل و بعد از اسلام و نیز نمایش اصول و تئوری های دانش و فناوری های روز دنیا است.



وی افزود: این نمایشگاه با همکاری پژوهشکده شمال کشور شعبه آمل با عنوان دستاوردهای دانشمندان اسلام و ایران از هفتم تا دوازدهم اردیبهشت برگزار می شود.



آقابابایی، احیای دوباره دوران طلایی تمدن ایران، شناساندن مشاهیر حوزه های متنوع دانش، ارتقا خودباوری، ترویج علم و تثبیت تفکر علمی در میان اقشار مختلف جامعه را از دیگر اهداف این نمایشگاه اعلام کرد.



وی ادامه داد: این موزه از سال 87 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغازبه کار کرد و هم اکنون در دو نقطه تهران گالری هایی با بیش از 200 اثر بازسازی شده دارد.



آقابابایی افزود: موزه علوم و فناوری ایران هرساله نمایشگاه های سیاری را در استان تهران و شهرستان های مختلف کشور برپا می کند.



سومین نمایشگاه سیار موزه علوم وفناوری دانشمندان اسلام و ایران با همکاری پژوهشکده شمال کشور شعبه آمل، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی، اداره آموزش و پرورش و شهرداری آمل برگزار می شود و بازدید آن برای عموم آزاد است.