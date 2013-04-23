انهدام باند سوداگران مرگ در کرمان/کشف 84 کيلوگرم مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علي قاضي زاده اظهار داشت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر کرمان با انجام اقدامات چند ماهه اطلاعاتي، رهگيري هاي شبانه روزي و تجسس هاي فني در محورهاي مواصلاتي، يک باند تهيه و توزيع مواد مخدر را که در سطح استان کرمان فعاليت داشتند شناسايي و دستگيري اعضاي آن را در دستور کار خود قرار دادند.

وي با اشاره به کنترل نامحسوس مسيرهاي احتمالي تردد قاچاقچيان از سوي چهار تيم عملياتي پليس تصريح کرد: ماموران انتظامي روز گذشته با شناسايي مخفيگاه سوداگران مرگ در يکي از مناطق حاشيه اي شهر نرماشير، سه قاچاقچي را دستگير، يک دستگاه خودروي پژو 405 توقيف و بيش از 54 کيلوگرم ترياک را کشف کردند.

قاضي زاده ابراز داشت: در همين هنگام دو نفر ديگر از اعضاي اين باند وارد کمين پليس در حوزه عمليات شدند که ماموران انتظامي آنها را نيز دستگير و در بازرسي از محل سکونتشان دو دستگاه سواري پژو 405 و ماکسيما را توقيف و بيش از 30 کيلو ترياک کشف و ضبط کردند.

وي با بيان اينکه قاچاقچيان دستگير شده برای پيگيري پرونده تحويل مراجع قضايي شدند، تاکيد کرد: اين باند پنج نفره در تهيه، توزيع و انتقال مواد افيوني از جنوب به مرکز استان کرمان فعاليت داشتند.