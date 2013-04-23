470 داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي فيروزه ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار فیروزه گفت: 470 داوطلب برای عضويت در شوراهاي اسلامي این شهرستان ثبت‌نام كردند.

محمدرضا حاجي زاده اظهار کرد: از این تعداد، 31 نفر برای عضویت در شورای اسلامی شهرهای فیروزه و همت آباد و 429 نفر نیز داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی روستاها بوده اند.

فرماندار فیروزه افزود: در انتخابات 24 خرداد سال جاري، 10 نفر براي شوراهاي اسلامي دو شهر فيروزه و همت آباد و 211 نفر نیز برای عضویت در شوراهاي اسلامي روستاهاي شهرستان انتخاب خواهند شد.

حاجی زاده گفت: 79 شعبه اخذ راي در شهرستان، برای دریافت آرای مردم پیش بینی شده است.

وی از آمادگي كامل اين شهرستان براي برگزاري انتخاباتي سالم و پرشور و حداكثري خبر داد و افزود: در اين راستا تمامي امكانات و تجهيزات لازم تهيه و پيش بيني شده و مراحل انتخابات براساس برنامه زمان‌بندي در حال اجرا است.

بازديد رئیس سازمان مديريت بحران كشور از ساختمان مركز مديريت بحران خراسان رضوی

معاون وزير کشور و رئیس سازمان مديريت بحران كشور از ساختمان مركز مديريت بحران استان خراسان رضوی بازديد کرد.

در اين بازديد مديران كل مديريت بحران و دفتر فني استانداري و مجري طرح، گزارشي از روند اجرای پروژه ارائه كرد.

پيشرفت كلي پروژه در بخش ساختمان اصلي، 38 درصد است كه از اين مقدار 80 درصد در سازه ساختمان اصلي و 100 درصد در سازه ساختمان تاسيسات است.

همچنين اعتبار هزينه شده در جهت اجراي ديوار محوطه، پنج ميليارد ريال، بخش ساختمان اصلي، 16 ميليارد ريال و ساختمان تاسيسات چهار ميليارد ريال اعلام شد.

رئیس سازمان مديريت بحران كشور نیز ضمن تاكيد بر ضرورت تسریع در اتمام پروژه، در خصوص تامين بخشي از اعتبار باقي مانده جهت تكميل آن، قول مساعد داد.

مركز مديريت بحران خراسان رضوی با زيربناي دو هزار و 778 متر مربع، در زميني به مساحت بيش از 8 هكتار در حال احداث است.