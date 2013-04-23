به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابراهیم قائد رحمتی عصر سه شنبه در كميسيون تحول راهور پليس گيلان افزود: كاهش تلفات انساني و خودرويي نشان از تلاش پليس و اقدامات فرهنگي انجام گرفته دارد و اين روند بايد استمرار داشته باشد.

وی همچنین هدف از اعمال قانون در رانندگي را اصلاح و ارتقا فرهنگ رانندگي اعلام كرد و اظهارداشت: اعمال قانون بايد با نگرش تربيتي و آموزشي باشد يعني راننده متخلف بايد از عواقب تخلف خود آگاه باشد.

فرمانده پلیس استان بر استفاده از نظاميان با تجربه در امر راهنمايي و رانندگي تاكيد كرد و گفت: با استانداردسازي تعالي رفتار خود مي توان به استانداردسازي ترافيك در جامعه رسيد.

وی در ادامه بر نظم بخشي در امر ترافيك اشاره کرد و افزود: نظم بخشي در ترافيك نشان از كنترل در تردد خودروها داشته و در نتيجه تصور تخطي از قانون در ذهن راننده خطور نمي كند.

قائد رحمتي آلودگي صوتي، حمل سگ با وسائل نقليه، رفتار هاي ناهنجار چون بد حجابي، رقص و پايكوبي در وسائط نقليه و غیره را نوعي از تخطي در امر قانون رانندگي دانست و تصريح كرد: برخورد پليس با اين قبيل از ناهنجاري ها بايد قاطع باشد.

وي تعامل دو سويه سازمان هاي فرهنگي و همچنين سازمان هاي مسئول در زير ساخت هاي مواصلاتي و شهري را خواستار شد و افزود: براي رسيدن به نقطه استاندارد، تعامل و مشاركت همگاني به ویژه دستگاه ها و سازمان هاي مسئول ضروري است.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان گستره خودرو و ترافيك را با نيروي موجود همخوان ندانسته و ضمن تاكيد بر استفاده از همياران پليس در امر كنترل ترافيك، از رانندگان و همچنين سازمان هاي فرهنگي و رسانه اي خواست كه در اجراي قانون با پليس همكاري کنند.

وی در ادامه به اظهار نگراني مردم از استفاده غير صحيح بعضي از جوانان از موتور سيكلت اشاره کرد و گفت: اشخاصي كه با حركات زيگزاگ، تك چرخ زدن، سرعت غير قابل كنترل، ايجاد صداهاي ناهنجار، تردد از پياده روها و غیره ضمن به مخاطره انداختن خود، آرامش جامعه را مختل مي کنند، با اعمال قانون قاطع پليس مواجه خواهند شد.

قائد رحمتی در ادامه بر كنترل بيشتر پليس بر پاركينگ ها برای نگهداري صحيح اموال مردم تاكيد كرد.