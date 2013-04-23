فرهنگ قرآنی باید در بین کارکنان انتظامی گیلان گسترش پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی شکری عصر سه شنبه در جلسه شورای عالی قرآنی پليس گيلان ضمن تشریح فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با نهضت حفظ قرآن به تبیین دستورالعمل قرآنی و برنامه ریزی آموزش حافظان قرآن کریم در بین کارکنان نیروی انتظامی و خانواده آنان پرداخت.

وی همچنین با بیان اینکه طبق اعلام ناجا برای 505 نفر حافظ جزء 30 ام در سال جاری برنامه ریزی شده است، اظهارداشت: قرآن گنجینه معارف و نجات بخش انسان است و هم اینک نیز نیروی انتظامی به برکت قرآن در حال بالندگی است.

رئیس عقیدتی سیاسی پلیس گیلان نیروی انتظامی را نهادی انقلابی معرفی کرد که به برکت انس با قرآن، پیشگام عمل به ارزش های اسلامی و فرامین مقام عظمای ولایت است.

وی با اعلام اینکه برای برگزاری و مدرسان کلاس حفظ قرآن کریم با سازمان تبلیغات اسلامی هماهنگی شده است، افزود: موفقیت طرح بزرگ قرآنی و تحقق 10 میلیون نفر حافظ قرآن کریم در گیلان همکاری همه جانبه مسئولان و فرماندهان را می طلبد.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان نیز در این نشست به نقش قرآن در تعالی سازمان و کارایی کارکنان پلیس اشاره کرد و گفت: برای جنبه های مختلف برگزاری کلاس ها و حضور استادان مجرب در این دوره برنامه ریزی خواهد شد.

سردار ابراهیم قائد رحمتی افزود: موفقیت کلاس ها با حضور با انگیزه و تمایل قلبی پرسنل برای حفظ و فراگیری روش های حفظ قرآن کریم تضمین می شود.

وی با بیان اینکه مشوق هایی هم برای شرکت کنندگان در این دوره و حافظان در نظر گرفته شده است، اظهارداشت: هدف گزاری 500 نفری شرکت کنندگان در حفظ جزء 30 ام قرآن کریم نقطه آغاز مبارکی است که این خود، دیگر کارکنان را نیز مصونیت می بخشد.

فرمانده پلیس گیلان در ادامه ابراز امیدواری کرد: با اجرایی ساختن راهکارهای گسترش فرهنگ قرآنی و استمرار این طرح بتوان نیروی انتظامی استان را به سازمانی قرآنی تبدیل کرد.