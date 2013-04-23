90 درصد پرونده های وارده به تعزیرات حکومتی مازندران رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون سه هزارو 36 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی مازندران وارد که از این تعداد دو هزار و 755 فقره رسیدگی و متخلفان به پرداخت سه میلیارد و 958 میلیون و 55 هزارو 702 ریال جزای نقدی محکوم شدند.



وی، عمده ترین تخلف در این پرونده ها را گرانفروشی با هزار و 422 فقره، عدم درج قیمت هزار و 277 فقره، عدم صدور فاکتور 349 فقره، کم فروشی 140 و تقلب با 58 فقره عنوان کرد.

عباسی ادامه داد: در این مدت 121 نانوایی متخلف شناسایی که 92 واحد آن تعزیر و متخلفان به مبلغ 121 میلیون و 807 هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.



وی افزود: شش واحد عرضه کننده کیف و کفش در تنکابن به علت گرانفروشی و عدم درج قمیت به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. یک واحد عرضه کننده پوشاک در ساری و 13 فروشگاه لوازم خانگی در بهشهر به دلیل گرانفروشی، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.



عباسی اظهار داشت: یک واحد عرضه کننده لوازم خانگی قاچاق در سوادکوه به پرداخت جزای نقدی 10 میلیون ریال و ضبط کالای مکشوفه محکوم شد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از تعزیر یک واحد مرغداری در نوشهر بواسطه گرانفروشی خبر داد و بیان داشت: رئیس تعزیرات حکومتی نوشهر با بررسی گزارش و احراز تخلف صورت گرفته، متصدی این واحد را به پرداخت جزای نقدی 64 میلیون و 192 هزار ریال و ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف محکوم کرد.



وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی همانند سایر دستگاههای اجرایی تمام تلاش خود را معطوف به تحقق شعار سال می کند، گفت: این سازمان با تسریع در رسیدگی به پرونده ها در مدت زمان کوتاه و برخورد با متخلفان اقتصادی زمینه تحقق حماسه اقتصادی را فراهم می کند.

مازندران دارای 124 هزار واحد صنفی است.