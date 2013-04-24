دستگيري باند سارقان منازل ويلايي با 11 فقره سرقت در رشت/آيلار و آيدا قرباني مادر سنگدل

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ محمد حسین کارگرنیا شامگاه سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران ضمن تشریح این خبر افزود: كارآگاهان آگاهي این شهرستان با وقوع چند فقره سرقت منزل ويلايي به شيوه توپي زني در اوائل شب، موضوع را به طور ويژه در دستور كار خود قرار دادند.

وی اظهارداشت: پليس آگاهي كلانتري 14 شهرستان رشت كه بررسي خود را در اين زمينه معطوف و به شخصي بنام " رحمت " كه از سه فقره سابقه كيفري برخوردار بوده مشكوك و پس از اطمينان از نقش وي در انجام اين سرقت ها، با هماهنگي مقام قضايي وي را دستگير كردند.

فرمانده نیروی انتظامی رشت گفت: اين متهم هنگامي كه با دلائل و مستندات پليس مواجه شد، در بازجويي خود به عمل خود با همكاري سه نفر از همدستان خود اعتراف كرد.

وی افزود: كارآگاهان با اطمينان از نقششان در انجام سرقت با اجراي نيابت قضايي آنان را دستگير و اين افراد نيز در تحقيقات پليسي به 11 فقره سرقت از منازل ويلايي در این شهرستان اعتراف كردند.

سرهنگ کارگرنیا تصریح کرد: سه مالخر نيز در اين راستا دستگير و مقاديري از اموال مسروقه كشف و به مالباختگان مسترد شد.

وی در ادامه با اعلام اینکه " آيلار دو و نيم ساله و آيدا پنج ساله قرباني مادر سنگدل خوزستاني ساكن رشت شدند" گفت: پدر دو طفلان معصوم كه با تصادفي فوتي متواري و پس از مدتي به اتهام سرقت در مازندران دستگير شده بود دو طفلانش را به زني سپرد که نه تنها اينكه مادر نبود بلكه با بي رحمي اش نامي زشت از مادري خود بر جاي گذاشت.

وی عنوان کرد: اين زن خوزستاني ساكن رشت يكي از دو دختران معصوم را كه در خواب بوده با گذاشتن دستمال بر روي دهانش خفه و سپس طفل دوم را كه در حالت بيداري به سر مي برد به خواب فرو برده و همين جنايت را بر روي او نيز انجام داد.

کارگرنیا بیان داشت: پليس موقعي اين زن را يافت كه او از ناحيه رگ دست خود زني و دو ساعت قبل از حضور ماموران از صحنه فراري شده بود.

وی یادآورشد: اين زن دلیل جنايت را نارحتي روحي و رواني و مشكلات اعلام و هم اکنون نيز به خاطر خودزني تحت درمان است.