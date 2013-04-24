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۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۸:۱۶

اسداللهی خبر داد:

افزایش تعرفه های دندانپزشکی در سال جاری ممنوع شد

افزایش تعرفه های دندانپزشکی در سال جاری ممنوع شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول واحد دندانپزشکي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد از ممنوعیت افزايش تعرفه هاي دندانپزشکي سال 92 تا قبل از اعلام تعرفه هاي جديد از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسداللهي سه شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ‌تعرفه هاي جديد سال 92 پس از اعلام وزارت بهداشت و تائيد استانداري و رئيس دانشگاه به مراکز و مطب هاي دندانپزشکي اعلام مي شود.

وی تاکید کرد: ‌در حال حاضر نرخ هاي دريافتي از سوي مراکز و يا مطبهاي دندانپزشکي بايد بر اساس تعرفه هاي سال 91 باشد.

اسداللهی یادآور شد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف مي توانند مراتب را به واحد دندانپزشکي دانشگاه به شماره 8763612 و يا شماره 191 مرکز پاسخگويي به شکايات مردمي دانشگاه اطلاع دهند .

مسئول واحد دندانپزشکي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد اعلام کرد: ‌تعرفه هاي سال 92 تا نيمه ارديبهشت ماه به دانشگاه ابلاغ خواهد شد.

 

کد مطلب 2039503

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