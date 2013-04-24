افزایش تعرفه های دندانپزشکی در سال جاری ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسداللهي سه شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ‌تعرفه هاي جديد سال 92 پس از اعلام وزارت بهداشت و تائيد استانداري و رئيس دانشگاه به مراکز و مطب هاي دندانپزشکي اعلام مي شود.

وی تاکید کرد: ‌در حال حاضر نرخ هاي دريافتي از سوي مراکز و يا مطبهاي دندانپزشکي بايد بر اساس تعرفه هاي سال 91 باشد.

اسداللهی یادآور شد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف مي توانند مراتب را به واحد دندانپزشکي دانشگاه به شماره 8763612 و يا شماره 191 مرکز پاسخگويي به شکايات مردمي دانشگاه اطلاع دهند .

مسئول واحد دندانپزشکي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد اعلام کرد: ‌تعرفه هاي سال 92 تا نيمه ارديبهشت ماه به دانشگاه ابلاغ خواهد شد.