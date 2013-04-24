تفرقه فوتبال شیراز را نابود کرد/ غروب فوتبال فارس در بی پولی

به گزارش خبرنگار مهر از شیراز، با توجه به اینکه استان فارس و شهر شیراز از گذشته های دور دارای جایگاه مناسبی در رشته های ورزش مختلف از جمله کشتی، کاراته و... بوده اما همچنان ورزش اول استان فارس و شهر شیراز که با استقبال بیشتر مواجه می شود فوتبال است.

البته فوتبال فارس برای تمامی فوتبال دوستان کشور شناخته شده و قابل احترام است زیرا تیم برق شیراز با قدمتی حدود 70 سال در این شهر وجود دارد که البته چند سالی است دیگر حال و هوای ورزشی خود را از دست داده است.

در کنار تیم برق شیراز تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز نیز طی چندین سال گذشته خود را به عنوان یک تیم سازنده و با اخلاق در کشور معرفی کرد که البته این تیم هم پس از پشت سر گذاشتن فراز و نشیب های مختلف همچنان در لیگ برتر ایران حضور دارد.

سازندگی تیم های شیراز بحثی است که تمام فوتبالی های کشور از آن یاد می کنند و امروز هم با اینکه این دو تیم در حال و روز خوبی به سر نمی برند اما همچنان بزرگان فوتبال ایران به دنبال بازیکنان آنها هستند و با هزینه کردهای کلان بازیکنان این تیم ها را برای نیم فصل هم که شده در اختیار می گیرند.

حال و روز زمستانی فوتبال فارس

اما این فوتبال سازنده چند سالی است که با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می کند که در این میان نکته قابل توجه در خصوص تیم اول و با قدمت شهر شیراز است که در فصلی که تا نیمه های آن رتبه اول و دوم لیگ برتر را داشت به دلایل مختلف به دسته یک فوتبال سقوط کرد، سقوطی که شاید برای همه تیم های دنیا اتفاق افتاده باشد و اکثر آنها نیز در همان فصل اول خود را از لیگ دسته یک جدا کرده و به لیگ برتر باز می گردانند که البته این مهم برای برق شیراز اتفاق نیفتاد و در حالیکه همان سال اول می توانست باز گشت به لیگ برتر را جشن بگیرد باز هم به دلایلی این اتفاق روی نداد.

سال دوم نیز که بدتر از سال اول آغاز کرده بود باعث شد این تیم به دسته دو کشور سقوط کند که سال گذشته با خرید سهمیه یک تیم دسته یکd باز هم در لیگ دسته یک جای گرفت اما لیگ امسال هم وضعیت خوبی را در تیم خصوصی شده برق شیراز ندیدیم تا جایی که عدم حضوردر برخی از بازی ها و... باعث شد که نتایج لازم به دست نیاید و این تیم برای دومین بار به لیگ دسته دو کشور سقوط کند.

اما داستان تیم فجر شهید سپاسی شیراز به گونه ای دیگر بود، این تیم با توجه به اینکه هر ساله تعدادی از بازیکنان درجه یک خود را از دست می دهد توانسته با ثبات مدیریتی خود با چنگ و دندان هم که شده در لیگ برتر بماند.

سقوط به دسته یک باعث نشد که تیم فجر از گردونه رقابت ها خارج شود و با گذشته یک سال مجدد به لیگ برتر کشور راه یافت.

اما این تیم هم سالیان سال است که به دلیل مشکلات مالی و عدم حمایت های درست نمی تواند فصلی آرام را پشت سر بگذارد و هر ساله در نیمه های فصل مدیران این تیم باید هزینه های خود را از طریق مختلف تامین کنند.

شاید بتوان مهمترین دلیل عدم پیشرفت تیم فجر سپاسی شیراز را عدم توانایی مالی در نگهداری بازیکنان دانست زیرا اگر این تیم می توانست هزینه های مالی خود را تامین کند به طور حتم امروز تیمی را از شیراز در لیگ برتر مشاهده می کردیم که "مهدی رحمتی"، "پرویز برومند"، "سیاوش اکبر پور"، "مهرزاد معدنچی"،"ستار زارع"، "مهدی شیری"، "غلامرضا رضایی"، "سیامک کوهنورد"، "رضاحقیقی" و بسیاری دیگر از بزرگان و ستاره های فوتبال کشور در آن بازی می کردند.

اما هیچکدام از این اتفاقات در فوتبال فارس روی نداده و امروز در فصل بهار شاهدیم که هوای هیچکدام از این دو تیم بهاری نیست بلکه هوای برق شیراز با سقوط به لیگ دسته دو زمستانی و هوای فجر سپاسی نیز با توجه به مشکلاتی که دارد پاییزی است.

در این راستا باید به یک نکته توجه داشت که حضور رئیس فوتبال فارس به عنوان نایب رئیس فوتبال کشور هیچگونه تاثیری بر روند پیشرفت فوتبال در استان نداشته در حالیکه ما شاهدیم برخی از مسئولین شهرستانی که در پست های بالای کشور حضور دارند از تمام توان خود برای پیشرفت و آبادی منطقه مادری خود استفاده می کنند.

برای بررسی این وضعیت اقدام به برگزاری میزگردی با حضور مربی، سرپرست و مدیر سابق تیم فوتبال برق شیراز و همچنین مدیر عامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز، معاون اداره کل تربیت بدنی و دو نفر از منتقدین فوتبال کردیم که البته قرار بود پس از ماه ها دعوت و درخواست، معاون هیئت فوتبال فارس در این میزگرد شرکت کند که یک ساعت قبل از شروع این برنامه در خبرگزاری مهر با توجه به هماهنگی های قبلی انجام شده، تلفن همراه آقای معاون خاموش و خود نیز در این جلسه حضور پیدا نکرد تا بدین تریب مهمترین عنصر تاثیرگذار در فوتبال فارس یعنی هیئت فوتبال استان، در میزگردی برای بررسی مسکلات فوتبال حاضر نشود.

خبرگزاری مهر: آقای جعفری شما به عنوان مدیر عامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز و با توجه به سابقه طولانی شما در باشگاه فجر سپاسی و فوتبال استان دلیل اتفاقات و افت فوتبال شیراز را چگونه ارزیابی می کنید؟



جعفری: هیچکس به فکر فوتبال این شهر نیست و هرکسی هم که قولی می دهد نمی تواند و یا نمی خواهد به آن عمل کند که آخر تمامی این سخنان وضعیت فوتبال امروز شیراز می شود.

سالیان سال داد زدم که کسی به داد این فوتبال برسد اما هیچکس توجه نکرد امروز هم می گویم که تنها خداست که به تیم این شهید نظر دارد زیرا که در غیر این صورت تیم ما و فوتبال فجر سپاسی نیز چند سال پیش از بین رفته بود.

همه در وضعیت امروز فوتبال فارس و شیراز مقصر هستند زیرا هیچکس نیست که به این وضعیت رسیدگی کند.

شهرداری شیراز از شهرداری یاسوج کمتر است

در حال حاضر 46 تیم فوتبال در کشور توسط شهرداری ها اداره می شود در حالیکه در شیراز فکر نمی کنم حتی شهردار یا اعضای شورای شهر از تعداد بازی های تیم های شیرازی در لیگ برتر آگاهی داشته باشند.

مگر شهرداری شیراز از شهرداری یاسوج کمتر است که نمی تواند تیمداری کند، حالا تیمداری که نخواستیم اما تا به امروز شده که سراغ از تیم های فوتبال شیراز بگیرند.

زمانیکه یکی از تیم های شهردای کشور به دسته پایین سقوط کرد مسئولین شهرداری آن شهر هفت میلیارد تومان هزینه این تیم کردند تا مجدد به فوتبال کشور بازگشت اما به طور حتم مسئولین شهرداری شیراز از وضعیت ما آگاه نیستند.

توقع پرداخت هزینه از آنها نداریم اما مسئولین شهرداری شیراز هم می توانستند جویای مشکلات ما باشند.

شما برای سال جاری با چه رقمی تیم فجر شهید سپاسی را بستید؟

جعفری: مسئولین استان فارس به ما قول پرداخت رقمی حدود 1.5 میلیارد تومان را دادند و من این تیم را بر روی چهار میلیارد تومان بستم البته این رقم ها تنها هزینه سه بازیکن تیم های تهرانی و برخی از بازیکنان تیم های شهرستانی است.

اما مسئولین این رقم را که قول داده بودند پرداخت نکردند و تنها رقمی که به تیم فجر شهید سپاسی شیراز داده شد 300 میلیون تومان بود و مابقی هزینه ها و تعهدات را خود من انجام داده ام وتا به امروز هیچ رقمی بدهی ندارم.

*بنا بر این مشکل فوتبال شیراز و فارس عدم تامین منابع مالی مناسب است.

جعفری: نه تنها منابع مالی بلکه در این فوتبال هیچکس با دیگری متحد نیست و هیچگونه اتحادی وجود ندارد. به جای پول آدم ها در فوتبال فارس هزینه می شوند.

*نظر مدیر سابق تیم برق شیراز در خصوص دلایل وضعیت امروز فوتبال فارس و شیراز چیست؟

فلاح: مهمترین بحث عدم اتحاد و همدلی در فوتبال شیراز است چراکه در این فوتبال آدم ها به جای پول هزینه می شوند.

ساختار و برنامه ریزی در فوتبال ما خراب است و همین عدم برنامه های درست است که باعث شده تیم های با سابقه بدون پشتوانه باقی بمانند و هر روز نیز شاهد افت بیشتر آنها باشیم.

فوتبال فارس دچار مشکلات ریشه ای است که مهمترین آن نبود دوستی و رفاقت در این فوتبال است، بد گویی و پشت یکدیگر را خالی کردن باعث شده که امروز شاهد این وضعیت برای فوتبال استان فارس و تیم های مطرح آن باشیم.

دولت و مجلس نیز در این خصوص بی تقصیر نیستند زیرا دولت یک شبه طرح می دهد که تیمداری توسط وزارتخانه ها ممنوع و از طرفی تنها وزارتخانه ای که این مصوبه را اجرایی می کند وزارت نیرو است که دود این مصوبه مستقیم به چشم تیم برق رفت که سابقه 70 ساله در کشور ما دارد.

کسی نیست که بگوید با کدام زیر ساخت این مصوبه اجرایی شد زمانیکه تیم ها هیچگونه زیرساختی ندارند چگونه می شود این تیم را خصوصی کرد امروز اگر تیم های استقلال و پرسپولیس هم کمک دولتی نداشتند تا به امروز به دسته های پایین تر سقوط کرده و یا منحل شده بودند.

مجموعه ورزشی برق شیراز برق ندارد

جای تاسف است که امروز مجموعه ورزشی برق شیراز که زمانی تمامی جوانان مناطق جنوب شهر را در خود جای داده بود در خاموشی است و این مجموعه برق ندارد.

این وضعیت زیر ساختی فوتبال شیراز است از طرفی زمانیکه مدیریت ها سیاسی شوند دیگر نمی توان توقع داشت آنها به ورزش و تیمداری علاقه نشان دهند.

با پول فروش خودرو تیم را به انزلی بردیم

مشکلات مالی از جمله مباحثی است که می تواند باعث بروز مشکلات برای فوتبال باشد که متاسفانه فوتبال شیراز و فارس دچار این مشکل بزرگ است و زمانی تیم برق را با فروش خودرو یکی از مدیران برای مسابقه به انزلی بردیم.

مهمترین اتفاقی که باید در این استان روی دهد تغییر در نوع نگرش مدیران است زیرا امروز مسئولین استان نگرش فوتبال و ورزشی ندارند و تیم ها در این میان قربانی می شوند.

تیم های شیرازی که مثل تیم های اروپایی نیستند که سهامدار داشته باشند و گروه های مختلف اقتصادی از آنها حمایت کند. ما باید با چنگ و دندان برای تیم هزینه کنیم که در این میان هم نمی شود دوام زیادی آورد و اگر امسال سقوط نکنیم سال آینده و یا سال بعد این تیم از بین می رود.

تنها کاری که نکردم مدیر عاملی بود

وقتی زیر ساخت نباشد، حمایت نشوی و نگاه های غیر فوتبالی را در کنار خود مشاهده کنی دیگر نمی توانی تیمداری کنی، مدیر عامل کارهای مختلفی دارد که طی چند سالی که من مدیر عامل برق شیراز بودم همه کاری کردم غیر از مدیر عاملی.

از صبح تا شب باید برای برطرف کردن مشکلات مالی این تیم گدایی می کردم تا این تیم بتواند به کار خود ادامه دهد اما در این میان هیچکس نبود که در کنار ما قرار داشته باشد.

زمانی مسئولین استان به فوتبال پول تزریق می کنند تیم ها جان دوباره می گیرند اما زمانیکه پول نباشد بازیکن دچار مشکلات خانوادگی و روحی می شود آن موقع نباید توقع داشت که به اصول اخلاقی و وفادار ماندن به یک تیم پایبند باشد.

شورا و شهردار برای فوتبال چه کرده اند

مگر اعضای شورای شهر شیراز خود را نمایندگان مردم نمی دانند پس چرا برای فوتبال کاری انجام نمی دهند.

مگر جوانان فوتبالیست شیرازی از همین مردم نیستند که تا به امروز هیچکدام از اعضای شورای شهر شیراز نگاهی به فوتبال این شهر نداشتند. شهرداری شیراز کدام مکان ورزشی خود را در اختیار یک تیم فوتبال قرار داده که بگوییم یک سازمان از این تیم و فوتبال شیراز حمایت کرد است.

سیاسیون سیاسی کاری نکردند

به طور حتم اگر مسئولین و افراد سیاسی استان در بحث فوتبال هم به درستی سیاسی کاری کنند ما راضی هستیم زیرا هرکار درستی به موفقیت ختم می شود نه اینکه در یک تیم سیاسی کاری کنید و باعث از بین رفتن تیم باسابقه شوید.

مدیر کل تربیت بدنی وقت در مشکلات تیم برق شیراز مقصر بود

زمانیکه تیم برق شیراز با مشکل مواجه شد به معنی بروز مشکلات برای فوتبال شیراز است که البته در آن دوران مدیر کل وقت تربیت بدنی فارس در بروز مشکلات برای تیم برق شیراز مقصر بود.

اگر در میان ما فوتبالی ها هم اتحاد بود امروز نباید کاسه چه کنم دست بگیریم.

مدیران بی سابقه فوتبال شیراز را خراب کردند

*سرپرست و بازیکن باسابقه تیم برق شیراز دلیل این وضعیت را چه چیزی می داند؟

عباس زارع:عدم شایسته سالاری مهمترین دلیل افت فوتبال در فارس و شیراز است زیرا کسانی بر سرکار آمدند که هیچگونه سابقه ای در فوتبال این استان نداشتند و برخی حتی فوتبال را نمی شناسند.

شش سال پیش که وزارت نیرو تصمیم گرفت تیمداری نکند تیم برق شیراز هیچ اسپانسری نداشت و در این وضعیت چگونه می توان توقع داشت به زیر ساخت ها و تیم های پایه توجه شود.

وام دار بودن برخی از نمایندگان به برخی از مدیران باعث شد که افراد غیر فوتبالی وارد این بحث شوند چراکه خود نمایندگان مجلس هم برای این فوتبال کاری انجام نداده اند.

زمانیکه یک مربی از روی رابطه به تیم های فوتبال تزریق شد آن موقع می دانستیم که فوتبال ما در حال نابودی است اما هیچکس نگران نشد.

مربی غیر بومی و تحمیلی آمد و طی 12 بازی دو امتیاز گرفتیم که به این وضعیت می گویند عدم مدیریت در فوتبال که مهمترین مشکل فوتبال شیراز و استان فارس همین است.

آدم های کوچک فوتبال بزرگ را تحویل گرفتند

*آقای عباسی شما به عنوان سرمربی تیم برق شیراز و یکی از مربیان سازنده کشور دلیل ضعف در فوتبال شیراز چگونه بیان می کنید؟

محمد عباسی: زمانیکه آدم های کوچک بر فوتبال بزرگ سوار شوند عاقبت شکست در فوتبال و نابودی زیر مجموعه ها می شود.

عدم استفاده از مربیان بومی و سازندگی نوجوانان و جوانان این استان باعث شده که امروز از آن استعدادهای گذشته خبری نباشد و اگر هم هر از چند گاهی استعدادی در فوتبال فارس دیده شود به سرعت از این استان کوچ می کند تا بتواند خارج از هر گونه بحثی به پیشرفت خود فکر کند.

زمانیکه مدیریت غیر فوتبالی و بدون سابقه پست های مدیریتی یک باشگاه را به دست بگیرند نمی توان از آنها توقع موفقیت داشت هر چند که این افراد هم خود را داری سابقه و عکس با شرت ورزشی می دانند.

خیلی از این انسان های کوچک می خواهند در کنار تیم های بزرگ رشد کنند و خودی نشان دهند در حالیکه این وظیفه مسئولین دولتی استان است که در مقابل آنها ایستادگی کنند.

مدیر کل تریبت بدنی باید بر تغییرات به وجود آمده در تیم ها نظارت داشته باشد هر چند زمانیکه که شما به تیمی کمک نمی کنید نمی توان در آن تیم هم نظری داشته باشید.

*یعنی مسئولین به طور عمدی از حضور موفق این تیم در لیگ جلوگیری کردند؟

عباسی: نه به این شفافی اما برخی از رفتار ها و تبانی ها باعث شد که تیمی مثل برق به لیگ برتر باز نگردد.

گروهی هستند که نمی خواهند فوتبال در شیراز جان داشته باشد آنها نتوانستند در تیم فجر نفوذ کنند و به سراغ تیم آماده فروپاشی برق آمدند و در این کار خود نیز موفق شدند.

عدم استفاده از توانایی های بومی، عدم توجه به زیر ساخت های ورزش و عدم توانایی در مدیریت فوتبال امروز فارس و شیراز را با مشکل مواجه کرده است.

*آقای پاک فطرت شما به عنوان منتقد فوتبال فارس، عدم مدیریت و کمبود اعتبارات را به عنوان یک دلیل برای نابودی فوتبال شیراز قبول دارید و عملکرد مدیران این دو تیم فوتبال و در کل مدیریت ورزش را متناسب با داشته ها می دانید؟

کمال پاک فطرت: اختلاف در میان فوتبالی ها از مشکلات مهم در فارس و شیراز است که متاسفانه تا به امروز این اختلافات باعث شده که در این میان گروه از این آب گل آلود ماهی بگیرند.

آبروی فوتبال فارس برق و فجر است اما هیچکدام از مسئولین استان و نمایندگان مجلس هم به فکر این دو تیم نیستند.

نمی توانیم تمامی مشکلات را به گردن نداشتن پول بگذاریم زیرا جاهایی هم وجود دارد که پول نمی تواند مشکلات را برطرف کند.

زمانیکه مسئولین تربیت بدنی می دانستند که یک مدیر عامل دید فوتبالی ندارد به چه دلیل به این تیم کمک مالی کردند در حالیکه آنها باید بر این تیم نظارت و مشکلات مدیریت این تیم را بررسی می کردند.

مشکلات در خود باشگاه های فوتبال ما هم وجود دارد، هیچکس چشم دیدن کسی دیگر را ندارد اما زمانیکه یک تیم افتخاری را خلق می کند همه به دنبال آن می دوند و خود را شریک تیم می دانند.

هیئت فوتبال و تربیت بدنی طی این چند سال کجای فوتبال را گرفته اند که این دو تیم مطرح کشور نتوانستند به خوبی مدیریت شوند و حرکت های منسجم خود را ادامه دهند.

زمانیکه هیئت مدیره یک تیم فوتبال افراد سیاسی باشد باید با نوع نگاه سیاسی باعث پیشرفت تیم شوند نه اینکه این تیم از داخل خراب کند.

اگر تیم برق شیراز امسال سقوط نمی کرد سال بعدش به طور حتم سقوط می کرد بنا بر این باید نوع مدیریت در باشگاه را مد نظر قرار داد.

*یعنی شما مسئولین استان را به عنوان مقصر در مشکلات فوتبال می دانید؟

پاک فطرت: آنها به تنهایی مقصر نیستند بلکه مجموعه ای ایجاد شده که هر کدام با عدم همکاری خود باعث بروز مشکلات برای فوتبال شد.

اعتبارات دولتی اگر در استان فارس هزینه نشد در استانهای دیگر هزینه فوتبال می شود همانگونه که امروز در تبریز شاهد حضور سه تیم آنها در رده بالای فوتبال کشور هستیم.

اما در این میان باید نوع خرج کرد از جانب باشگاه های نیز مشخص باشد زیرا هیچکس نیست که بدون حساب برای تیم های فوتبال هزینه کند.

از طرفی دیگر باید به این نکته نیز توجه کرد که خرید مجدد سهمیه لیگ دسته یک برای حضور دوباره برق بی فایده است زیرا در این تیم هیچگونه ساختار مدیریتی درست شکل نگرفته است.

پس اگر مشکلات مالی باشگاه ها برطرف شود مشکلات مدیریتی هم برطرف می شود؟

خلیقی: خیر، فوتبال فارس باید از ریشه درست شود نه اینکه بگوییم مشکلات فوتبال فارس و شیراز مربوط به همین یکی دو سال است.

آزموده را آزمودن خطاست به چه دلیل مسئولین باشگاه را درست انتخاب نکردند که امروز بخواهند به فکر رفع مشکلات آن باشند.

باید برنامه ریزی داشت و هیئت فوتبال باید نظارت کند که افرادیکه در این فوتبال آزمایش خود را پس داده اند و تیم ها را با مشکلات مواجه کرده اند به فوتبال شیراز باز نگردند.

کسی حضور و رفع مشکل فوتبال را برای خودش تکلیف نداند زیرا این تکلیف دانستن به ضرر ورزش یک استان است.

مسئولین هیئت فوتبال استان باید تفکرات سنتی خود را کنار بگذارند و امروز به کارنامه گذشته خود نگاه کنند و اگر نکته مثبتی در آن دیده شد آن را برای همه باز گو کنند تا دیگران نیز ادامه دهنده راه آنها باشند.

دروغ گفتن به مردم و بازیکنان باعث سقوط برق شیراز شد

حضور مدیران سیاسی باعث فروپاشی برق شد زیرا این افراد درک درست و واقعی از فوتبال نداشتند و همین دروغ گفتن به مردم و بازیکنان برق باعث سقوط این تیم شد.

شورا و شهرداری هم باید در این میان پاسخگوی مردم باشد که به چه دلیل تنها در زمان انتخابات وارد ورزشگاه ها و مکانهایی که بازیکنان هستند می شود، اگر این افراد به فوتبال علاقه دارند باید در تمامی زمانها این علاقه را نشان دهند نه اینکه در زمان انتخابات به فکر استفاده از رای بازیکنان و اهالی ورزش باشند.

تا کی باید نمایندگان فوتبال آسیا را با نشان دادن اماکن مختلف به جای اماکن اصلی سرگرم کنیم تا بتوانیم از کنفدراسیون فوتبال امتیاز بگیریم و مهمترین دلیل این وضعیت نیز نداشتن زیر ساخت مناسب برای فوتبال شیراز است.

نمایندگان فارس هم باید در با بخش خصوص وارد بحث شوند زیرا آنها نیز نمایندگان همین جوانان هستند که امروز دیگر تیم برق شیراز را نه تنها در دسته یک بلکه باید در دسته دو کشور مشاهده کنند.

*آقای هاشمی نژاد بخش زیادی از انتقادات فوتبالی ها به سمت مسئولین دولتی ورزش است شما برای رفع این مشکلات چه برنامه ای دارید؟

محمد رضا هاشمی نژاد: اول باید بگویم از اینکه بگوییم فوتبال شیراز افت کرده مخالف هستم زیرا همین چند وقت قبل بود که تیم جوانان فجر مقام اول کشور ا به دست آورد.

ضعف عمده ما در باشگاه های فوتبال است و اینکه باید تاکید کنم تربیت بدنی متولی باشگاه ها نیست اما از اینکه باید نظارت دقیق بر این باشگاه باشد نیز نمی توان چنین توقعی داشت.

*شما در همین اول کار تربیت بدنی را به کلی جدا از تمام مشکلات دانستید

هاشمی نژاد: خیر چنین نیست، ضعف اداره کل و هیئت فوتبال در تعاملات است که باید با برنامه ریزی درست به دنبال ایجاد منابع مالی برای تمامی باشگاه ها باشد.

عدم ثبات مدیریت در یک باشگاه باعث بروز مشکلات فراوان است به طور مثال متولی باشگاه برق شیراز مشخص نیست طی این چند سال چند نفر به عنوان هیئت مدیره و مسئول این باشگاه معرفی شدند.

در فجر ثبات مدیریت وجود دارد و تا حدودی هر چند با تمامی مشکلات توانست نتیجه بگیرد و بر روی پای خودش حرکت کرده که البته برای این تیم هم باید منابع مالی مشخصی تعریف شود.

از طرفی جامعه ورزش استان نیز باید انسجام بیشتری داشته باشد تا بتوانند فعالیت خود را مدیریت کنند نه اینکه پشت یکدیگر را خالی کنند.

مشکلات ورزش به عوامل درونی و بیرونی بستگی دارد

برخی از مشکلات جامعه ورزش عوامل درونی است که همان عدم اتحاد و انسجام در این بخش است بنا بر این بهتر است که اتحاد و همدلی را در این بخش شاهد باشیم و از طرفی باید به این نکته نیز توجه داشت که نگاه ما نباید به سمت یک نفر برود.

باید به این نکته توجه کنیم که متاسفانه اخلاقی وجود دارد که به جای بزرگ کردن خودمان می خواهیم دیگران را پایین بکشیم و منافع شخصی را بر منافع فوتبال ترجیح می دهیم.

به جای درمان یک بیماری نباید به دنبال واکسن گشت بلکه باید به گونه ای ریشه ای عمل کنیم تا مشکلات فوتبال ما برطرف شود.

*حالا باید به یک جمع بندی برسیم و برای رفع مشکلاتی که تا این لحظه عنوان شده راه حل ارایه دهیم به نظر شما اداره کل تریبت بدنی و جوانان چگونه می تواند در این بخش به فوتبال کمک کند.؟

هاشمی نژاد: متاسفانه در همین جلسه نیز نتوانستیم یکدیگر را تحمل کنیم در حالیکه باید انسجام، فداکاری و صداقت را به عنوان عوامل درونی رفع مشکلات فوتبال مد نظر قرار دهیم.

تشکیل اتاق فکر و حضور در شورای شهر

راه اندازی یک منبع مالی برای تیمها لازم است که در این راستا اتاق فکری تشکیل خواهد شد که صنعتگران، بخش خصوصی، رسانه ها و .... حضور خواهند داشت تا از این طریق برای جذب حمایت های مالی ورزش حرفه ای حرکت کنیم.

از طرفی دیگر شهرداری و شورا نیز باید وارد بحث ورزش حرفه ای شوند که در این خصوص با نزدیک شدن به زمان انتخابات شورا ها باید به گونه ای رفتار کرد که از میان کاندیدا های حضور در شورای شهر شیراز افرادی نیز از جامعه ورزش باشند.

باید به این نکته نیز توجه داشت که سیاست نباید وارد جامعه ورزش شود و جابه جایی مدیران ورزشی نیز به واسطه سوابق رزشی آنان باشد.

صنایع به کمک فوتبال بیایند

جعفری: اگر کارخانجات استان فارس هر کدام مبلغی را به فوتبال استان کمک کنند رقم درشتی می شود که البته در این خصوص باید مدیریت اقتصادی وجود داشته باشد و خودشان بر نحوه هزینه شدن این ارقام نظارت کنند.

انگیزه لازم برای حضور بخش خصوصی فراهم شود

فلاح: باید برای حضور و فعالیت بخش خصوصی در فوتبال انگیزه ایجاد شود تا آنها با خیالی راحت در این بخش سرمایه گذاری کنند.

شهرداری و شورای شهر نیز باید وارد بحث ورزش و به خصوص فوتبال شوند زیرا آنها با رای همین جوانان وارد شورا خواهند شد.

به تیم های پایه و مربیان بومی توجه کنیم

عباسی: باید با استفاده از مربیان بومی و توجه به تیم های پایه، آینده فوتبال استان و شیراز را تامین کنیم.

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گزارش: هادی فتحی و هژیر فتحی

عکس: محمد رضا دهداری