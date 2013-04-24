به گزارش خبرنگار مهر، حسن فخرایی سه شنبه شب در نشست شورای سلامت شهرستان دیر نام این خیرین را علیرضا، حاج غلامرضا و حاج محمد فخرایی اعلام کرد و اظهار داشت: این زمین به مساحت 140 متر مربع برای احداث ساختمان اورژانس 115 جاده‌ای روستای درود احمد شهرستان دیر در نظر گرفته شده است.

وی گفت: با کمک خیرین سلامت شهرستان دیر اورژانس115 جاده‌ای درود احمد در بهمن ماه سال 90 راه‌اندازی و با تملک زمین مورد نیاز و اهدا آن توسط برادران فخرایی به زودی کار احداث ساختمان آن نیز شروع خواهد شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر تصریح کرد: تمامی پایگاه‌های اورژانس 115 مصوب شهرستان دیر در برنامه پنج ساله چهارم تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: خیرین سلامت برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر بهداشتی به مردم همکاری بسیار خوبی با خدمتگزاران مردم در بخش سلامت و شبکه بهداشت و درمان دارند و همواره یاری گر در این زمینه بوده‌اند.

فخرایی خاطرنشان کرد: با توجه به قرار گرفتن منابع گازی پارس شمالی در محدوده بخش بردخون و توسعه آن در آینده، لازم است به زیر ساخت‌های سلامت نیز توجه شود که این اقدام خیرین اقدامی مهم و اساسی در این زمینه است.

پایگاه اورژانس 115 جاده‌ای دروداحمد پنجمین پایگاه اورژانس 115 شهرستان دیر و در مسیر بزرگراه دیر-بوشهر و در فاصله 30 کیلومتری بندر دیر قرار دارد .