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۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۸:۳۱

فخرایی خبر داد:

اهدای زمین توسط نیکوکاران دیری برای ساخت اورژانس جاده‌ای

اهدای زمین توسط نیکوکاران دیری برای ساخت اورژانس جاده‌ای

دیر- خبرگزاری مهر: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر گفت: نیکوکاران دیری یک قطعه زمین برای احداث ساختمان اورژانس 115 جاده‌ای اهدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فخرایی سه شنبه شب در نشست شورای سلامت شهرستان دیر نام این خیرین را علیرضا، حاج غلامرضا و حاج محمد فخرایی اعلام کرد و اظهار داشت: این زمین به مساحت 140 متر مربع برای احداث ساختمان اورژانس 115 جاده‌ای روستای درود احمد شهرستان دیر در نظر گرفته شده است.

وی گفت: با کمک خیرین سلامت شهرستان دیر اورژانس115 جاده‌ای درود احمد در بهمن ماه سال 90 راه‌اندازی و با تملک زمین مورد نیاز و اهدا آن توسط برادران فخرایی به زودی کار احداث ساختمان آن نیز شروع خواهد شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر تصریح کرد: تمامی پایگاه‌های اورژانس 115 مصوب شهرستان دیر در برنامه پنج ساله چهارم تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: خیرین سلامت برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر بهداشتی به مردم همکاری بسیار خوبی با خدمتگزاران مردم در بخش سلامت و شبکه بهداشت و درمان دارند و همواره یاری گر در این زمینه بوده‌اند.

فخرایی خاطرنشان کرد: با توجه به قرار گرفتن منابع گازی پارس شمالی در محدوده بخش بردخون و توسعه آن در آینده، لازم است به زیر ساخت‌های سلامت نیز توجه شود که این اقدام خیرین اقدامی مهم و اساسی در این زمینه است.

پایگاه اورژانس 115 جاده‌ای دروداحمد پنجمین پایگاه اورژانس 115 شهرستان دیر و در مسیر بزرگراه دیر-بوشهر و در فاصله 30 کیلومتری بندر دیر قرار دارد .

کد مطلب 2039506

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