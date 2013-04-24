به گزارش خبرنگار مهر، به منظور انتخاب اعضای هیئت‌ مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهر سه‌شنبه‌شب تشکیل جلسه داد و با رای اعضا، رئیس، نایب‌رئیس و دیگر اعضای هیئت رئیسه این کانون انتخاب شدند.

در این رای‌گیری، دکتر عبدالصمد دولاح به عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر انتخاب شد و دکتر بهرام فرهمند صابر نیز به عنوان نایب رئیس این کانون انتخاب شد.

همچنین دکتر سیروس شهریاری به عنوان رئیس کمیسیون اختیار و کارآموزی و همچنین مسعود جعفر زاده به عنوان بازرس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر تعیین شدند.

لازم به ذکر است که سومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهر هفته گذشته با شرکت 12 نفر برگزار شد و اعضای هیئت مدیره این کانون انتخاب شدند.

در این انتخابات از مجموع 179 رای ماخوذه، عبدالصمد دولاح با 126 رای، بهرام فرهمند صابر با 122 رای، سیروس شهریاری با 117 رای، مسعود جعفرزاده با 112 رای و غلامحسین افراس با 94 رای به عنوان اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهر انتخاب شدند.