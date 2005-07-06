با همكاري فدراسيونهاي ورزشي حضوري پرقدرت در رقابتهاي جهاني دانشجويان خواهيم داشت/ فدراسيون ملي ورزش دانشجويي بطور مستقل عمل خواهد كرد

دكترمحمد حسين عليزاده مديركل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات وفناوري كه كمتر ازيكسال ازحضورش دراين سمت مي گذرد، اين روزها درتلاش است تا با همكاري فدراسيونهاي ورزشي و برقراري رابطه اي دوستانه وصميمي با اين فدراسيونها تيمهايي را به يونيورسياد جهاني اعزام كنند كه بتوانند با كسب موفقيتهاي چشمگير وعناوين قهرماني ازنام اعتبارورزش ايران دفاع كنند. دكترعليزاده با حضوردرخبرگزاري" مهر" به سوالات گروه ورزشي پيرامون آخرين وضعيت تربيت بدني وزارت علوم تحقيقات وفناوري، تشكيل فدراسيون ملي ورزش دانشجويي وهمچين وضعيت تيمهاي شركت كننده دربيست وسومين دوره مسابقات يونيورسياد جهاني پاسخ گفت. ماحصل اين گفتگو را درزيرمي خوانيد:



* بنظرمي رسد كه با حضور شما درتربيت بدني وزارت علوم برنامه هاي ويژه اي براي ورزش دانشجويي تدوين شده است؟

تربيت بدني وزارت علوم دربرنامه هاي چهارم وپنجم چند اولويت مهم دارد كه كيفي سازي وكمي سازي ازمهمترين اهداف ماست. اهدافي كه رنگ تحقق به آن بخشيدن ماموريت بسيار سنگيني خواهد بود كه اين مجموعه بايد انجام دهد. با توجه به اتفاقات اجتماعي كه بوجود آمده ما بايد فعاليت زيادي داشته باشيم تا بتوانيم ازعهده اين مهم برآييم.

* با توجه به گستردگي دانشگاههايي كه تحت پوشش وزارت علوم هستند براي رسيدن به اين اهداف با چه مشكلاتي مواجه هستيد؟

درحال حاضر80 دانشگاه زيرپوشش وزارت علوم، تحقيقات وفناوري هستند. درحاليكه240موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ازاين چترخارج هستند كه نيازهست ما همه اينها را تحت پوشش قراردهيم. اما به هرحال با توجه به محدوديتهايي كه داريم نمي توانيم همه اينها را پوشش دهيم. دراين چند سال ما فعاليتهاي زيادي انجام داده ايم تا بتوانيم به اين اهداف تحقق ببخشيم چه در بحث ورزش قهرماني وچه دربخش ورزش همگاني. با اين حال اين فعاليتها هيچگاه جوابگوي نيازهاي دانشگاهها نبوده اند. براي اينكه بتوانيم به اين اهداف جامه عمل بپوشانيم مدتي است تلاش مي كنيم مدل رفتاري برگزاري اين مسابقات را براي شركت بيشتردانشجويان عوض كنيم. مطالعات زيادي هم انجام داديم كه اگرعملي شود به نتايج خوبي خواهيم رسيد.



* هرچند درورزش همه به دنبال كسب عناوين قهرماني هستند اما بنظرمي رسد كه براي شما ورزش همگاني در اولويت قراردارد؟

دقيقا همينطور است، اولويت وزارت علوم ورزش همگاني هست، زيرا اكثردانشجويان ما نيازدارند كه هميشه ورزش كنند وبا ورزش آشنا شوند. اما متاسفانه بخش عمده اي ازآنها ازاين امرمهم بي بهره هستند. به همين دليل دراهدافي كه ما داريم ودرطرح جامع ورزش هم مد نظرقرارگرفته دربرنامه چهارم به اين سمت حركت مي كنيم كه بتوانيم اين نقيصه را برطرف بكنيم.



* دربرنامه اي كه به آن اشاره مي كنيد بيشتر به فكر ورزش همگاني هستيد يا كسب مدال وعناوين قهرماني؟

همانطوركه قبلا گفتم ما خيلي به كسب مدال ومقامهاي قهرماني نيستيم. هرچند كه مدالهايي هم تا به حال كسب كرده ايم. بنابراين تلاش مي كنيم شرايطي را به وجود آوريم و زمينه هايي را فراهم كنيم كه دانشجوي ورزشكارداشته باشيم نه ورزشكاردانشجو. متاسفانه درحال حاضرشرايط به گونه اي است كه ما قهرمان دانشجوداريم واين دانشجومي آيد ومقام مي آورد. اما هدف ما اين است كه دانشجوياني داشته باشيم كه ورزشكاروسپس قهرمان شوند ومقام بياورند.



* براي رسيدن به اين اهداف برنامه ريزي هم كرده ايد؟

قطعا همينطوراست. براي دست پيدا كردن به اين اهداف قصد داريم برروي كسب ركوردهاي داخلي سرمايه گذاري كنيم وبعد به سمت قهرماني مسابقات كشوري برويم ودرنهايت برنامه هاي جهاني را دردستوركارقراردهيم. براي رسيدن به اين هدف بايد ابتدا سخت افزار و امكانات لازم را در اختيار داشته باشيم كه متاسفانه درحال حاضراين امكانات تنها در تهران وجود دارد. دراين چند سال اخيرما حدود40 هزارمترمربع به فضاي ورزشي مان اضافه شده است. اما خيلي مانده تا به استانداردهاي جهاني برسيم.



* درحال حاضرشرايط استاندارد براي هردانشجو چقدراست؟

دراستانداردهاي جهاني فضاي ورزشي براي هردانشجوچهارمترتعريف شده است، اما براي ما حدود دومتر است. البته اين آمار واقعي نيست، چرا كه آمارواقعي ما نزديك يك متربراي هردانشجو است. ضمن اينكه دربرخي دانشگاهها اعلام كرده اند كه از نظرفضاهاي ورزشي به استاندارد جهاني نزديك شده اند كه اينطورنيست. براي رسيدن به اين استاندارد بايد فضاهاي مفيديك محيط دانشگاهي را درنظرگرفت نه همه فضاهاي آموزشي را؟!

* پيش بيني مي كنيد وزارت علوم چه زماني بتواند خودرا به استانداردهاي جهاني نزديك كند؟

هدف ما اين است كه اين سخت افزارها را با كمك دانشگاهها تامين كنيم. الان وزارت علوم در بخش مسابقات بعنوان يك ناظرفعاليت خواهد كرد. اما سياستگذاري ما اين است كه در سال1388 كه سه ميليون وپانصد هزاردانشجو خواهيم داشت سعي كرده ايم مدل رفتاري و اهدافمان راعوض كنيم ومديريت اجراي مسابقات را برعهده بگيريم. ضمن اينكه براي حضور درمسابقات خارجي وبين المللي نيز تلاش مي كنيم ازمدل فيزو پيروي كنيم. درفيزو كه هردوسال يكباربرگزارمي شود10رشته اصلي شركت دارد كه البته چهاررشته اختياري نيز طبق تصميم ميزبان حضورخواهد داشت.



* اولويت شما براي حضور در مسابقات فيزو با همه رشته هاست؟

با توجه به قابليتهاي ورزش كشورمان قصد داريم، درهمه رشته ها شركت كنيم. البته هدف ما اين است روي رشته هايي سرمايه گذاري كنيم كه توانايي كسب مدال داشته باشند. اين براي مهمتراز اين است كه با تعداد ورزشكاران زيادي درمسابقات شركت كنيم. درواقع سرمايه گذاري اصلي ما روي رشته هايي خواهد بود كه توانايي كسب مدال را داشته باشند.

درورزش همگاني هم تلاش ما اين است به سمت رشته هايي برويم كه هم قدمت ايراني وسنتي دارند وهم يك پايگاه جهاني دارد. سياست ما اين است كه اتاقهاي تندرستي راكه درحال حاضردربرخي دانشگاهها فعال است گسترش دهيم وبدنبال كارهاي علمي باشيم. بعنوان نمونه تلاش مي كنيم فوتسال وفوتبال زمين كوچك وحداقل يك استخررا درهمه دانشگاه داشته باشيم. هدف اصلي ما اين است كه به سرعت فضاهاي دانشگاهي را به دوبرابروضع موجود ارتقاء دهيم كه كارسختي است.



* فدراسيون ورزش ملي دانشجويي در چه راستايي و با چه هدفي تشكيل شده است؟

پس ازاختلافاتي كه بين دانشگاهها بوجود آمد ما تصوركرديم به بخشي نيازاست كه بتواند اين سياست ها رابا هم هماهنگ كند. هدف اصلي فدراسيون ملي ورزش دانشجويي هم همين است كه همه مسائل را از يكديكر تفكيك كند و اجازه تداخل در تصميم گيري ها را ندهد و همه چيز را هماهنگ كند. اين فدراسيون بايد به گونه اي عمل كند كه ما شاهد برگزاري يك المپياد واحد در بين دانشجويان باشيم. نه اينكه هر كس براي خودش يك المپياد برگزار كند. اين فدراسيون تحت حكم وزارت علوم است و فيزو تنها نماينده اي را قبول دارد كه از سوي دولت ايران معرفي شده باشد نه اينكه سازمانهاي مختلف آنرا معرفي كنند.



* اين فدراسيون هم زيرنظرسازمان تربيت بدني فعاليت خواهد كرد؟

طبق مقرارتي كه وجود دارد طبيعتا فدراسيون ورزش دانشجويي هم بايد زيرنظرسازمان تربيت بدني فعاليت كند وتابع تصميمات آن باشد، اما براساس توافقاتي كه بين مهندس مهرعليزاده ودكترتوفيقي صورت گرفته است، اين مجوزصادر شد كه فدراسيون با استقلال خودش كاركند. در اين راه ما اعتقاد داريم نبايد يك جزيره مستقل باشيم. بهترين نوع پيوند همكاري با فدراسيونهاست. امسال كه كاروان اعزامي به مسابقات يونيورسياد راداريم، طبق برنامه ريزي كه صورت گرفته است تصميم گرفته ايم همه امور را فدراسيونهاي ورزشي انجام دهند.



* يعني وزارت علوم درآمادگي تيم هاي اعزامي نقشي نخواهد داشت؟

طبق هماهنگي هايي كه انجام داده ايم فدراسيونهاي ورزشي سياستهاي كلي تيمهاي اعزامي را برعهده خواهند داشت اما سياست هاي كلي شان را از وزرات علوم مي گيرند. دررشته هاي كشتي، بسكتبال، واليبال وفوتبال كادرفني را خود فدراسيون انتخاب مي كند. دراين شرايط همه بازيكنان دعوت مي شوند ومثل يك تيم ملي تمرين مي كنند. فدراسيون ملي ورزش دانشجويي هم بايد اين كاررا را در آينده اي نزديك انجام دهد.



* نحوه همكاري وزارت علوم و فدراسيونها براي آماده سازي تيم ها به چه صورتي است؟

ما ازبهمن ماه سال گذشته قراردادهايمان را با فدراسيونها بستيم. به همين خاطرچون با فدراسيونها هماهنگ كرده ايم وآنها درجريان نحوه آماده سازي تيمها هستند نيازي نديديم كه تيمها هميشه دراردو باشند. چون اكثردانشجويان درقالب تيم هاي ملي همواره در اردوهستند وبراي مسابقات كاملا آماده مي شوند. ضمن اينكه دراين مدت اردوهاي كوتاه مدتي نيزبرگزارمي كنيم چرا كه اردوهاي طولاني باعث مي شود دانشجوياني كه درگير امتحانات وساير امورتحصيلي خود هستند ضربه ببينند.

* درحال حاضر بودجه ورزش دانشجويي چگونه و از چه منابعي تامين مي شود؟

بودجه هاي ورزش دانشجويي جزيي ازهمان بودجه ورزش است و ما درهمان قالب عمل مي كنيم، اما اگر اين بودجه اضافه شود به خوبي مي توان به پيشرفت بخش سخت افزاري كمك كرد. امسال با برنامه ويژه اي كه داريم زمينه خوبي براي ورزش همگاني بازخواهد شد. اعتقاد دارم كه ورزش قهرماني ما زمينه اش ورزش همگاني است. اگر ما نتوانيم در اين بخش خوب سرمايه گذاري كنيم نمي توان خيلي به محقق شدن اهداف اميدوار بود.



* پيش بيني شما از حضور كاروان ايران در بيست وسومين دوره مسابقات جهاني فيزو چگونه است؟

پيش بيني بسيارسخت است. اين براي اولين باراست كه يونيورسياد جهاني دركشورمجاورما برگزارمي شود كه ازمشابهت هاي جغرافيايي وفرهنگي تركيه براي پيشبرد اهدافمان استفاده خواهيم كرد. تركيه اعلام كرده مي خواهد تكواندو و كشتي و دو رشته ديگر را علاوه بر10رشته اصلي دراين مسابقات داشته باشد كه ما كلا دررشته هاي فوتبال، واليبال، بسكتبال، كشتي فرنگي وآزاد، تكواندو دختران وپسران ودووميداني اعزام خواهيم داشت. بيشترين اميد ما دركشتي است البته مي دانيم كه در اين دوره حريفان بسيار قدري داريم. تكواندو نيزبه همين صورت است.

درفوتبال دوره قبل عنوان پنجم را كسب كرديم و امسال سعي مي كنيم مقام بهتري بدست آوريم. درواليبال با اتفاقاتي كه درچند سال اخير افتاده احساس مي كنم كه مقام خوبي داشته باشيم. دربسكتبال ما اكثر بازيكنان تيم ملي دانشجوي ما هستند وچون يك ورزش دانشجويي است كارسختي داريم. به همين خاطرپيش بيني مي كنيم جزچند تيم آخرباشيم چرا كه سطح مسابقات بسكتبال بسياربالاست. دردووميداني ركوردهاي خوبي داريم.

اميدواريم بتوانيم ورزشكاران دووميداني كارما بتوانند دريونيورسياد ركورهاي خودشان را تكراركنند. اميداواريم اين دوره بهترين دستاوردها را داشته باشيم. امسال بزرگترين اعزام را داريم كه درنوع خودش بي نظير است. پيش بيني ما اين است كه بين كشورهاي دهم تا بيستم جهان باشيم. براي اين يونيورسياد تا كنون 85 ورزشكاردرليست ما هستند كه اميد زيادي به كسب موفقيت داريم.



* دراين اعزامها از دانشجويان دانشگاه آزاد هم استفاده خواهيد كرد؟

بله قطعاهمينطورخواهد بود. اين باررابطه خوبي بين ما و دانشگاه آزاد وجود دارد وچون با فدراسيون ورزش دانشجويي مواجه هستند، بايد تابع قوانين باشند. الان فضاي بسيارخوبيست وما كليه دانشجويان ورزشكاررا درفضايي مساوي اما با هزينه هاي وزرات علوم به اين مسابقات اعزام مي كنيم. بنظرمي آيد كه همه بايد دريك مجموعه تحت نظارت فدراسيون ورزش دانشجويي كاركنند كه همه چارچوب قوانين اين فدراسيون عمل خواهيم كرد.



* بعنوان آخرين سوال براي دانشجوياني كه درمسابقات يوينورسياد مقامهاي قهرماني را كسب كنند جوايزي درنظرگرفته ايد؟

قطعا همينطوراست. براساس برنامه هايي كه از قبل داشته ايم دانشجوياني كه بتوانند دراين دوره ازمسابقات عناوين قهرماني را ازآن خود كنند، علاوه برجوايزويژه اي كه ازوزارت علوم دريافت خواهند كرد، اين امكان را هم دارند كه بتوانند ادامه تحصيل دهند وبه درجات بالاتري دست يابند.