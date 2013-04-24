فعاليت هاي سازمان تبليغات اسلامي در بخش فرهنگ كردستان قابل تقدير است

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا شهبازي شامگاه سه شنبه در جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان كردستان كه در سنندج برگزار شد، عنوان كرد: خوشبختانه طي چند سال اخير سازمان تبليغات اسلامي در دو بخش نرم افزاري و سخت افزاري فرهنگي فعاليت هاي خوبي را در استان كردستان انجام داده است كه در مجموع اين اقدامات قابل تقدير و براي حوزه فرهنگي در كردستان تحول آفرين است.

وي ادامه داد: سازمان تبليغات اسلامي در استان كردستان علاوه بر انجام وظايف ذاتي خود در طول چند سال اخير با ساخت مجتمع هاي فرهنگي، برنامه هاي خوبي را اجرايي و عملياتي كردن است كه اين گونه حركت ها ارزشمند و در راستاي تقويت حوزه هاي فرهنگي در اين استان بسيار موثر و مفيد است.

استاندار كردستان با بيان اينكه تلاش هاي سازمان هاي تبليغات اسلامي در استان كردستان كه با مديريت و هدايت حجت الاسلام صفي ياري صورت مي گيرد، افزود: انتظار مي رود كه ساير ادارات و سازمان هاي دولتي استان كردستان به ويژه در بخش فرهنگي با تلاش و جديت بيشتري حركت كرده و براي حمايت از فرهنگ غني استان كردستان برنامه ريزي داشته باشند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود تقويت برنامه هاي فرهنگي در استان كردستان در طول سه سال اخير قابل دفاع عنوان كرد و گفت: عليرغم تمامي تلاش هاي صورت گرفته از سوي ادارات و سازمان هاي دولتي در حوزه فرهنگ ولي همچنان نقاط ضعفي وجود دارد كه بايد با همكاري و تعامل در راستاي رفع اين نقاط ضعف تلاش و برنامه ريزي داشته باشيم.

شهبازي وضعيت استان كردستان را ويژه عنوان كرد و گفت: وضعيت كردستان همانند استانهاي مركزي در كشور نيست چرا كه هم اكنون دشمن در نزديكترين فاصله به اين استان برنامه هاي بر عليه نظام اسلامي را برنامه ريزي مي كند و به همين دليل رسالت مديران استان به ويژه در بخش فرهنگي همواره بسيار مهم است و ما بايد با هماهنگي و تعامل در بين مديران براي دفع توطئه هاي دشمن تلاش كنيم.

وي با بيان اينكه ايجاد اميد و نشاط در بين مردم استان كردستان يك نياز لازم و ضروري به شمار مي رود، اظهار داشت: سياه نمايي از خدمات نظام و دولت در استان كردستان بهترين كمك به رسانه هاي ضد انقلاب است تا بر عليه خدمات نظام خبرپراكني كنند و به همين دليل همه دلسوزان به انقلاب و نظام اسلامي در كردستان بايد هوشيار بوده و به گونه اي صحبت نكنند كه موجب خوشنودي دشمن شوند.

استاندار كردستان نقش و رسالت رسانه هاي جمعي و خبرنگاران كردستاني را در اين بخش ويژه عنوان كرد و افزود: خبرنگاران رسانه هاي جمعي در استان كردستان بايد خدمات نظام و دولت به مردم اين استان را برجسته كرده و براي ايجاد اميد در بين مردم با هدف مشاركت و همراهي آنها با نظام اسلامي تلاش كنند.

شهبازي در پايان خواستار بهره برداري از توان و ظرفيت بانوان در ادارات و سازمان هاي دولتي و حتي رده هاي مديريتي در اين استان شد و افزود: متاسفانه هم اكنون به خوبي از اين ظرفيت ها استفاده نمي شود و من معتقدم كه بانوان در استان كردستان تا حدود زيادي مظلوم واقع شده اند كه انتظار مي رود كه در اين بخش تجديد نظر جدي از سوي مسئولان و مديران استان صورت گيرد.

در اين نشست برنامه هاي ايام هفته زن و همچنين ديگر دستور كارهاي مطرح شده از سوي اعضا مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نماينده ولي فقيه در استان كردستان به سخنراني پرداخت.

