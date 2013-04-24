اشتغال و سرمايه گذاري دو دغدغه اصلي مردم كردستان/ ترويج حجاب تنها به شيوه فرهنگي موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسيني شاهرودي شامگاه سه شنبه در جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان كردستان اظهار داشت: اشتغال و سرمايه گذاري دو دغدغه اصلي مردم استان كردستان به شمار مي رود و به دليل همين اهميت بود كه مقام معظم رهبري در جريان سفر پر خير و بركت به استان در ارديبهشت ماه سال 88 به كردستان بر توجه به اين دو موضوع اصلي و مهم تاكيد كردند.

وي گفت: تامين دو نياز اصلي كردستان در حوزه اشتغال و جذب سرمايه گذاري مي تواند زمينه را براي رفع بخش زيادي از مشكلات فعلي فراهم كند و به همين دليل بايد با برنامه ريزي و همچنين بهره برداري بهتر از ظرفيت هاي موجود در اين بخش به شرايط بهتري دست پيدا كنيم.

نماينده ولي فقيه در استان كردستان با بيان دستاوردهاي و رهنمودهاي سفر مقام معظم رهبري به استان استان يادآور شد: سفر معظم له علاوه بر دستاوردهاي بسيار خوب مادي، در حوزه هاي ديگر نيز دستاوردهاي خوبي براي استان كردستان و ساير مناطق كشور به دنبال داشت كه بايد در راستاي معرفي اين دستاوردها از تمامي ظرفيت ها موجود استفاده كرد.

وي با بيان اينكه در حوزه هاي مادي مصوبات سفر مقام معظم رهبري باعث تحول عظيمي در استان كردستان شد، افزود: خوشبختانه هم اكنون بخش زيادي از مصوبات سفر معظم له به بهره برداري رسيدند و چندين پروژه و طرح باقيمانده نيز طي روزهاي آينده مورد بهره برداري قرار مي گيرد كه بدون شك بهره برداري از تمامي اين پروژه باعث ايجاد تحولي عظيم در اين استان مي شود.

حجت الاسلام حسيني شاهرودي گفت: بخش زيادي از رهنمودها و سخنان مقام معطم رهبري در جريان سفر به استان كردستان جنبه هاي بين المللي داشت و به همين دليل رسالت مسئولان و مديران در استان براي بيان اين ويژگي ها و همچنين تلاش براي ترويج اين دستاوردها بسيار مهم است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه مباحث فرهنگي بهترين روش در راستاي ترويج فرهنگ حجاب و عفاف در سطح جامعه است، يادآور شد: ترويج ارزشهاي ديني و اسلامي در سطح جامعه با استفاده از فريضه ديني امر به معروف و نهي از منكر لازم و ضروري است.

نماينده ولي فقيه در استان كردستان اظهار داشت: در حوزه رعايت حجاب و عفاف وضعيت فعلي مناسب يك مملكت اسلامي نيست ولي بايد تلاش كرد تا زمينه براي بهبود وضعيت فراهم شود و حجاب و عفاف به عنوان يك ويژگي نظام اسلامي در سراسر جهان به نمونه و الگو تبديل شود.

وي در پايان خواستار تلاش تمامي سازمان ها و دستگاه هاي دولتي استان كردستان براي خدمت بهتر به مردم اين استان شد و عنوان كرد: حوزه فرهنگ نيازمند اقدامات و برنامه هاي بهتري است و بايد متوليان اين بخش تلاش جدي تري داشته باشند.

