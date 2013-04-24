به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سوگواری و عزاداری حضرت ام‌البنین(س) سه شنبه‌شب با سخنرانی حجت الاسلام اسدالله نصاري مسئول آستان مقدس امامزاده عبدالمهيمن (ع) بوشهر و مداحی علیرضا حاج پولاد در در امام‌زاده عبدالمهیمن بوشهر برگزار شد.

حجت الاسلام اسدالله نصاري با تسلیت به مناسبت فرا رسيدن سالروز وفات جانسوز حضرت ام البنين (س) به ارزش و مقام زن اشاره کرد و اظهار داشت: خانم‌ها امتیازاتی نسبت به آقایان دارند که يكي از امتيازات که شروع اين امتياز اين است كه همه مي دانيم از نظر تكليف و مقام تكليفي، بانوان چندين سال قبل از آقايان به سن تكليف مي‌رسند.

اين استاد حوزه و دانشگاه با بيان اينكه اين ارزش و مقام را خداوند متعال چندين سال قبل تر از آقايان، به بانوان داده است، گفت: سن تكليف بانوان كه قبل از آقايان است، اين يك عنايت الهي است و عنايت دوم كه قرآن به اشاره مي كند اين است كه زن به جايي مي رسدكه مي تواند معلم انبيا بشود.

مسئول آستان مقدس امامزاده عبدالمهيمن (ع) بوشهر افزود: هر وقت ذكريا نزد حضرت مریم مي‌آمد و مي ديد يك غذا نزد مريم است به عنوان غذاي بهشتي، تعجب مي كرد و مي پرسيد اين را از كجا آوردي؟ و مريم جواب داد كه خدا مي دهد. خداوند به هر كي كه بخواهد ميدهد و مريم به اين مقام رسيده كه خداوند برايش از عالم غيب سفره بهشتي مي فرستد.

وي با تاكيد بر اينكه همه ما بايد زندگاني و سيره اهل بيت (ع) را مورد مطالعه قرار بدهيم، اظهار داشت: امام علي (ع) چندين ازدواج داشت اما همه بچه‌هايش مثل حضرت اباعبدالله الحسين (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) نبودند.

نصاري افزود: شجاعت اميرالمومنين (ع) نياز به تعريف ندارد، منتهي همين علي (ع) در نهج البلاغه كه مي فرمايد؛ همين كه شمشير را دادم به دست محمد بن حنفيه و گفتم برو به جنگ صفين، يك چند دقيقه اي رفت و برگشت و در حال ترس و لرز بود و به او فرمود يك رگ ضعف از مادرت به شما رسيده وگرنه من به‌عنوان پدرت در بحث شجاعت كسي به من نمي رسد.

مسئول آستان مقدس امامزاده عبدالمهيمن (ع) بوشهر گفت: آن كسي كه باعث صلاح و پاكي فرزند مي شود مادر است و لذا هر كاري كه فرزند انجام مي دهد ثوابش مستقيم به حساب مادر مي رود. اگر بخواهيم در مورد مقام زن صحبت كنيم، بايد به سراغ صديقه كبري ام ابيها فاطمة زهرا (س) برويم.

وي ادامه داد: عصاره معراج زهراي مرضيه (س) است، يعني پيامبر از خانه خدا تا منتها رفت كه تا بتواند حضرت زهرا (س) را به دنيا بياورد.

وی گفت: يكي از بانواني كه به اين مقام رسيد، ام البنين (س) بود، اين بانو ذخيره شده بود براي علي بن ابيطالب (ع) و شما مي‌دانيد زهراي مرضيه (س) زنده بود به اعتقاد ما و به اعتقاد بقيه مسلمانان حرام بود علي (ع) با فرد ديگري ازدواج بكند، اين را قرآن مطرح مي‌كند كه حضرت مريم (س) با كسي ازدواج نكرد و بر ايشان حرام بود، چون مقام عصمتش و همكفي نداشت.

مسئول آستان مقدس امامزاده عبدالمهيمن (ع) بوشهر در ادامه افزود: حضرت زهرا (س) قبل از اينكه از دنيا برود سفارش كردند، مرد در خانه نياز به زن دارد.

وي يادآور شد: همه مي دانيد كه بعد از واقعه عاشورا چنان غم و اندوهي اهل بيت (ع) را گرفت، كه اين بانوان يكي پس از ديگري بر اثر غم و اندوه از دنيا رفتند.

نصاری ادامه داد: ام البنين (س) 18 يا 19 ساله بود كه علي (ع) با ايشان ازدواج كرد و عجيب است محصول اين ازدواج چهار فرزند شد، اولين قمر بني هاشم (ع) و بقيه جعفر، عون و عبدالله بود.

وي افزود: مورخين نوشته اند تا موقعي كه علي (ع) و اباعبدالله (ع) زنده بود، اين خانم در خانواده مي گفت به من فاطمه نگوييد، به احترام اسم دختر پيامبر (ص) اسم من را نياريد و به من بگوييد ام البنين و بگوييد كنيز فاطمه زهرا (س) و اين ادب است.

در ادامه مراسم ذاكر اهل بيت (ع) حاج عليرضا پولاد در وصف وفات حضرت ام البنين (س) به مداحي پرداخت و مراسم خاتمه يافت.

شايان ذكر است، مراسم عزاداري و سوگواري سه شنبه سوم ارديبهشت 92 در شامگاه وفات حضرت ام البنين (س)، از سوي نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه بوشهر در آستان مقدس امامزاده عبدالمهيمن (ع) برگزار شد.