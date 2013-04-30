توسعه و پیشرفت بدون نقد ممکن نیست/ اخلاق انتخاباتی حاکم بر کشور باید نقد شود

دکتر محمد فنائی اشکوری در گفتگوبا خبرنگار مهردر مورد اینکه چه نسبتی میان نهادینگی تفکر انتقادی و پیشرفت و توسعه یک جامعه وجود دارد؟ گفت: نقد برای کمک به فهم حقیقت و تشخیص درست از خطاست. اگر نقد نباشد ممکن است خطا را به جای صواب و کژراه را به جای راه برگیریم و در نتیجه شکست بخوریم. ما برای رسیدن به اهدافمان چه در بعد معرفتی و نظری و چه در بعد عملی همواره به تصحیح دیدگاه مان و کشف و حذف و کاهش خطاهایمان نیازمندیم. توسعه و پیشرفت بدون نقد ممکن نیست. نیل به کمال چه در بعد فردی و چه در ساحت اجتماعی نسبت مستقیم با نقد و نقد پذیری دارد. رتبه بندی جوامع از جهت بلوغ فکری و فرهنگی به میزان رواج نقد و نقدپذیری آنها بستگی دارد. اگر همه افراد در علم و عمل معصوم بودند نیازی به نقد نبود، اما چنین نیست و جز انبیا و اولیاء کسی از ما از عصمت برخوردار نیست. اگر کسی خود را بی نیاز از نقد بداند در واقع ادعای عصمت کرده است. اگر نقد نباشد اصلاح هم نخواهد بود و در نتیجه پیشرفت هم قابل تصور نخواهد بود. از نگاه دینی نقد از مصادیق نصیحت به معنای خیرخواهی و امر به معروف و نهی از منکر است.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در مورد اینکه در جامعه ما نهادینگی تفکر انتقادی تا چه میزان است؟ هم تصریح کرد: در جامعه ما نقد نهادینه نشده است تا از میزان آن بحث کنیم. نقد وقتی نهادینه می شود و به عنوان یک ارزش طرح می شود که ناقد با خیرخواهی و دلسوزی و احترام، به نقد افکار و اعمال بپردازد و نقد شونده با آغوش باز از نقد منطقی استقبال کند. اگر نقد بصورت رد و تخریب باشد آن نقد نیست. همینطور اگر نقد شونده از نقد منطقی برآشفته شود و نقد موجب تیرگی روابط دو طرف گردد معلوم می شود فرد به مرحله بلوغ فکری و معرفتی نرسیده است. در چنین فضایی جای نقد را حمله و هجو و جای مباحثه را مشاجره و منازعه می گیرد. به همین جهت در چنین جوامعی بسیاری برای مصون ماندن از عواقب نقد از نقد اجتناب می کنند. هرجا که افراد از نقد به هراسند و از عواقب آن بیمناک باشند معلوم می شود نقد در آن جامعه پذیرفته نشده است. این هراس همیشه از خشم ارباب قدرت نیست، بلکه در بسیاری از موارد هراس از طرد شدن، تحقیر شدن، از دست دادن جایگاه و تکفیر شدن است.

فنائی افزود: بی شک در جامعه ما و بین بسیاری از اهل اندیشه ما نقد منطقی و علمی وجود دارد و با همین نقد و بحث و تبادل نظر است که توانسته ایم به اینجا که هستیم برسیم و در مقایسه با بسیاری از کشورهای باصطلاح جهان سوم ازاین نظر جایگاه بهتری داریم، اما متأسفانه هنوز این امر نهادینه نشده و به عنوان یک ارزش رایج و غالب پذیرفته نشده است. هنوز بسیارند کسانی که از خوف عواقب نقد، سکوت را بر سخن ترجیح می دهند و فراوانند کسانی که به خود حق می دهند از هر کس و هرچیزی انتقاد کنند، اما خود پذیرای نقد نیستند و چنین اجازه ای به دیگران نمی دهند و با منتقدانشان برخورد مناسب نمی کنند.

وی در مورد اینکه چه سازمان ها و نهادهایی در نهادینه ساختن این تفکر در جامعه ما می توانند نقش مهمی ایفا کنند؟ هم یادآورشد: این مسئولیت در وهله اول بر عهده نخبگان علمی و فرهنگی است که با رعایت اصول منطقی و اخلاقی به نقد بپردازند و با نقد منتقدان از خود نیز با منطق و اخلاق برخورد کنند تا سرمشقی برای سایر اقشار جامعه باشند. در وهله بعد نهادهای علمی و آموزشی و رسانه ای بیش از دیگران در این زمینه می توانند ایفای نقش کنند. اما قدم اول در ترویج و تحکیم فرهنگ نقد این است که به نقد فرهنگ موجودمان در این باب بپردازیم.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی ادامه داد: برای اینکه در انتزاعیات متوقف نشویم و از حقایق عینی جامعه فاصله نگیریم، یکی از مواردی که این روزها سخت نیازمند نقد و کنکاش عالمانه و خیرخواهانه است، نقد آن چیزی است که در انتخابات می گذرد. دلسوزان جامعه باید با چشمانی باز ببینند که در انتخابات ریاست جمهوری و هم در انتخابات شوراها چه می گذرد و نقش دیدبانی خود را ایفا کنند.

وی در پایان تأکیدکرد: دقت در رعایت اخلاق انتخاباتی بر هرچیزی در این زمینه اولویت دارد. باید دراین باره تأمل کرد که چه می شود که دراین عرصه ناگهان این همه افراد احساس مسئولیت می کنند و خود را شایسته ترین فرد در بین هفتاد میلیون جمعیت می بینند! آیا مدیریت های گذشته اینها توانائی ایشان را در اداره کشوری با این عظمت و پیچیدگی و موقعیت تاریخی و جهانی تأیید می کند؟ چه کسانی برای مدیریت شهری مناسبند؟ آیا صرف شهرت برای اداره ابر شهری مثل تهران با همه پیچیدگی های خیره کننده علمی، فنی، سیاسی و فرهنگی که دارد کافی است؟ ولو این شهرت از راه ورزش یا بازیگری و امثال آن بدست آمده باشد؟ جامعه ای که در آن نقد و روشنگری نهادینه شده باشد چنین پدیده های عجیب وغریبی کمتر در آن رخ می دهد!